10 вдохновляющих цитат Ричарда Брэнсона для предпринимателей

У Ричарда Брэнсона можно многому научиться. Его 10 цитат от entrepreneur будут мотивировать вас изменять себя и мир.

1. Бизнес-возможности похожи на автобусы — всегда есть еще один.

2. Вы учитесь ходить не по каким-то правилам. Вы учитесь, пробуя и падая.

3. Общение — это самое важное умение, которое должен иметь любой лидер.

4. Для стартапа. Если ваша идея не сработает, не многие это заметят. Продолжайте развивать следующую идею.

5. Спросите себя: важно ли это будет через пять лет?

6. Для успешного ведения бизнеса вам необходимо подключаться, сотрудничать и делегировать — вам нужна совместная работа.

7. Мы все должны стремиться оглядываться на жизнь без каких-либо "что если" и гордиться своими достижениями.

8. Самые талантливые, заставляющие задуматься, меняющиеся люди никогда не бывают нормальными.

9. Я не самый смелый или умный человек, но я достаточно смел, чтобы мечтать, бросать вызов себе и принимать риски.

10. Мир состоит из необыкновенных людей. Не трать время на то, чтобы быть нормальным.