10 вдохновляющих цитат Ричарда Брэнсона для предпринимателей

15 июля 2017, 11:00
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Ричард Брэнсон создал гиганта Virgin, который сегодня контролирует более 400 компаний по всему миру. На пути к успеху он использовал страсть, мотивацию и риск. Мало того, что гениальный предприниматель построил и управляет бизнес-империей, он помогает многим, наслаждается жизнью и пытается отправить обычных людей в космос

10 вдохновляющих цитат Ричарда Брэнсона для предпринимателей | Карьера | Дело Увеличить картинку

У Ричарда Брэнсона можно многому научиться. Его 10 цитат от entrepreneur будут мотивировать вас изменять себя и мир.

1. Бизнес-возможности похожи на автобусы — всегда есть еще один.

2. Вы учитесь ходить не по каким-то правилам. Вы учитесь, пробуя и падая.

3. Общение — это самое важное умение, которое должен иметь любой лидер.

4. Для стартапа. Если ваша идея не сработает, не многие это заметят. Продолжайте развивать следующую идею.

5. Спросите себя: важно ли это будет через пять лет?

6. Для успешного ведения бизнеса вам необходимо подключаться, сотрудничать и делегировать — вам нужна совместная работа.

7. Мы все должны стремиться оглядываться на жизнь без каких-либо "что если" и гордиться своими достижениями.

8. Самые талантливые, заставляющие задуматься, меняющиеся люди никогда не бывают нормальными.

9. Я не самый смелый или умный человек, но я достаточно смел, чтобы мечтать, бросать вызов себе и принимать риски.

10. Мир состоит из необыкновенных людей. Не трать время на то, чтобы быть нормальным.

По материалам: "Дело"
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Теги: карьера , стартап , бизнес , свой бизнес , ричард брэнсон , предприниматели , частные предприниматели

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10 вдохновляющих цитат Ричарда Брэнсона для предпринимателей | Карьера | Дело
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