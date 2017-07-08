5 причин, почему предприниматели не стремятся к высшему образованию

Они думают нестандартно

Вы не преуспеете как предприниматель, если будете думать и делать так, как остальные. В то время как ваши одноклассники сосредоточены на спорте или работают в местном кафе быстрого питания, вы можете продавать им электронику, которую импортируете из-за рубежа, и собирать деньги для вашего следующего крупного предприятия.

К сожалению, слишком много школ ожидают, что все учащиеся будут следовать одной и той же учебной программе и посещать те же классы. Этот подход оставляет мало возможностей для тех, у кого развито предпринимательское мышление, кто предпочитает творческий подход и экспериментирует.

Предприниматели склонны ломать нормы, преподнося потребителям решение проблемы, которую ни один другой продукт или услуга не смог исправить. Это гораздо полезнее в глазах предпринимателя, чем изучать предмет, которым он никогда не будет пользоваться после школы.

Они ценят свою независимость

В школе все делают то, что им говорят другие — проекты, доклады, экзамены и многое другое. Предпринимательство включает в себя множество независимых идей и действий, которые ограничиваются преподавателями, ожидающими своевременной сдачи задания от человека, которому это задание вообще не интересно. В результате предприниматели могут почувствовать, что их независимость ограничивается учебной обстановкой.

Некоторые люди рождаются для того, чтобы давать указания, а не выполнять их. Именно поэтому мы призываем предпринимателей делегировать задачи, которые их не вдохновляют.

Они предпочитают практический опыт умным книгам

От младших классов школы до самых престижных программ МВА студенты должны читать, писать и проходить тесты на основе гипотетической информации. Большинство учебных программ требуют от студентов думать о реальных сценариях, а не участвовать в них непосредственно.

Предприниматели ценят опыт, а не иллюзии. Они хотят выйти в мир и построить свои знания на основе действий, а не изучения учебников.

Они любят образование, но не учреждение

Предприниматели — одни из величайших любителей риска в мире, и в результате они являются студентами вероятности. Поступление в колледж не гарантирует успех в будущем, поэтому некоторые предприниматели выбирают нетрадиционные способы обучения. Подкасты, аудиокниги, электронные книги и онлайн-курсы, посвященные бизнесу, маркетингу, лидерству и т. д. Эти источники становятся более доступными, развивая способы обучения за пределами традиционной образовательной системы.

Они знают, что успех — это нечто большее, чем просто получение отличной оценки

Как предпринимателю, вам часто напоминают, что успех не всегда измеряется суммой денег, которую приносит ваш бизнес. Та же концепция может быть применена к классам. Слишком много студентов зацикливаются на получении хорошей оценки, вместо того, чтобы использовать время обучения для долгосрочной перспективы, взаимодействуя со сверстниками или формируя опыт, который может быть включен в их резюме.

Предприниматели, которые не преуспевают в школе, часто сосредоточены на достижении успеха другими способами, например, создавая свой первый веб-сайт или формируя ценные связи.

Нет ничего плохого в получении формального образования, если это то, чего вы действительно хотите. Я не отношусь к людям с такими целями, поэтому не хочу никого судить. Но многие люди с предпринимательскими умами просто не преуспевают в школе, потому, что жаждут большей независимости или любят учиться на практике. И очень здорово, что такой путь становится все более возможным.

По материалам Entrepreneur