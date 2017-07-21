Agility — зачем бизнесу гибкость и адаптивность

Изначально философия agile появилась как способ повышения эффективности работы мультифункциональных команд, как подход к управлению проектами. Постепенно этот концепт начинает осмысляться как идеология, лежащая в основе корпоративной культуры.

Agility — это гибкость, адаптивность и способность максимально быстро трансформировать идеи, планы, команды, любые структуры и в конечном счете самих себя. Мы живем в быстро меняющемся мире с очень низким горизонтом планирования. Способность адаптироваться к новым вызовам может стать основным фактором выживания вашего бизнеса. Один из таких вызовов — информационные технологии и стремительная диджитализация. Сегодня be digital означает be agile и наоборот.

Agility как управленческий подход зародился именно в среде высокотехнологичных стартапов, для которых такой стиль управления максимально эффективен и естественен. А вот для крупных классических бизнесов (например, для банков с их сложной организационной иерархией и зарегулированными процессами) сама идея гибкости — серьезный вызов их бизнес-идентичности.

Казалось бы, зачем это банку? Ответ очевиден: мы уже не можем себе позволить не быть гибкими. Чтобы быть конкурентоспособными, нам не обойтись без высокотехнологичных решений. Но недостаточно просто купить программный продукт. Это вопрос глобальной перестройки процессов, структуры и культуры компании.

Встав на путь такой трансформации, любая крупная компания сталкивается еще c одним вызовом — дефицитом людей, которые были бы носителями agile-культуры. Как узнать этих agile people? Есть понятие learning agility — это комплекс характеристик, в основе которых лежит способность человека быстро адаптироваться к изменениям, брать ответственность на себя, фокусироваться на результате, обучаться новому и уметь анализировать ситуации, в том числе продуктивно осмысливать негативный опыт.

Для меня эти качества являются маркером того, что человек в кризисной ситуации не сломается и не выключится, а сможет быстро поменять настройки с учетом новых вводных и продолжить эффективно работать. Думаю, без этих качеств невозможно построить успешную корпоративную культуру. Более того, в будущем именно эти качества станут фундаментом успешного общества в целом.