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Artificial intelligence: упростит ли искусственный интеллект жизнь бизнесу

24 июля 2017, 16:00
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Аrtificial intelligence — искусственный интеллект. Свойство интеллектуальных систем выполнять творческие функции, которые традиционно считаются прерогативой человека, например способность понимать языки, распознавать образы, решать задачи и учиться

Надежда Васильева Надежда Васильева Генеральный директор "Майкрософт Украина"

Когда у людей спрашивают, что они подразумевают под искусственным интеллектом (AI), первое, что приходит им в голову, это человекоподобный робот из фильма Ex Machina. Но это стереотип.

В первую очередь AI — это не внешняя оболочка, а высокоскоростная обработка данных, подключенные базы знаний и внедренное самообучение. Искусственный интеллект сам получает информацию из окружающей среды, обрабатывает ее и составляет сценарии, перспективы, прогнозы. Пожалуй, самое главное в нем — сверхчеловеческая скорость и расчет с учетом всех возможных нюансов.

Наверняка для вас не секрет, что Microsoft более десяти лет назад разработал искусственный интеллект, но на уровне главного идеолога — Билла Гейтса — шла долгая дискуссия, выпускать его в коммерческую эксплуатацию или нет. В итоге 1 июля 2015 года он увидел мир, и Microsoft стала первой компанией, запустившей искусственный интеллект в коммерческую эксплуатацию.

На самом деле AI уже нас окружает. Siri или Cortana помогают найти ближайший ресторан, Uber подбирает такси, анализируя наши данные, даже прохождение паспортного контроля в аэропорту не обходится без AI.

Есть несколько сфер, в которых искусственный интеллект уже давно активно используется. Первая — банки, где AI помогает вычислить кредитных мошенников. Вторая отрасль — прогнозирование. Это анализ массивов данных, когда необходим мгновенный результат. Эксперты-аналитики, прогнозисты и социологи выполняют эту задачу на 82%, AI справляется на 92-93%, то есть более точно.

Но AI даже при всех своих возможностях не сравнится с мозгом человека. Современный компьютер — это примерно 1% человеческого мозга, почти мощность мозга мыши. Но уже сейчас, благодаря нейросетям, искусственный разум может обучаться и использовать свой прошлый опыт. И если мы возвращаемся к тому, принимает ли AI самостоятельно решение, то да — он принимает решения, но в тех рамках, которые ему задали. Пока машина не способна придумать что-то сама.

Негативный сценарий развития AI возможен, лишь когда поставленная задача будет негативной. Поэтому вопрос в том, с какими намерениями это будет делать человек.

Автор: Надежда Васильева Надежда
Васильева
Генеральный директор "Майкрософт Украина"

По материалам: "Дело"
Раздел: >
Теги: искусственный интеллект , технологии

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