Authentice: уникальность и крафтовость как двигатель продаж

Однажды мне пришлось искать себе кожаную сумку. После проведения целого исследования брендов сумок, их отличий и возможностей покупки, мой выбор пал на The Leather Satchel Co. Это семейная компания, которая специализируется на производстве сумок в университетском стиле и уже 50 лет выпускает портфели для Оксфорда и Кембриджа. Почему? Потому что у нее есть ценности.

Людей привлекают бренды, которые верны своему происхождению и ценностям. Потребители видят три измерения подлинности бренда: наследие, искренность и приверженность качеству. Да, их непросто измерить, но сегодня покупателям по душе нечто большее, нежели просто логотип. Они хотят, чтобы их покупка рассказывала историю, производилась вручную или представляла собой экологическую или социальную ценность, и они готовы за это больше

платить. Как и в истории с моей сумкой: мне пришлось заплатить чуть больше, зато я могу щеголять аксессуаром из Оксфорда.

Мир крафтового пива — еще одна ниша на рынке, где распространена подлинность. Для миллениалов пивовары производят множество уникальных сортов хмельного напитка, используя традиционные методы пивоварения, местные ингредиенты, при этом сохраняя экологичность.

Британский Brewdog — один из брендов с неподдельной страстью к крафтовому пиву. Бизнес, основанный двумя друзьями в 2007 году, начинался с небольшого предприятия. Ребята варили крошечные партии, наполняли бутылки вручную и из старого фургона продавали свое пиво на местных рынках. Сегодня они сумели стать глобальной сетью с 44 барами по всему миру, собрав более 32 тыс. фунтов посредством краудфандинга, наняв более 500 человек и производя 134 тыс. галлонов пива ежегодно. Несмотря на взрывной рост, их фирменный стиль, причудливые названия пива и экоподход по-прежнему воодушевляют клиентов.

Немудрено, что подлинность бренда так востребована: чем более виртуальной становится наша жизнь, тем больше наш голод по чему-то подлинному.

Исследование Cohn & Wolf показало, что 63% потребителей из 12 стран купили бы у компании, которую они считают подлинной, товаров на большую сумму, чем у конкурентов без гена authentice. Более того, шесть из десяти рекомендовали бы подлинную организацию близким и друзьям.

По мере увеличения спроса на аутентичность количество брендов с необычными историями происхождения будет расти, дифференцироваться компаниям станет сложнее, а потребители будут становиться все более избирательными.