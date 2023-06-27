"Бізнес буде диктувати умови розвитку вищої освіти у повоєнній Украіні", - проректор КНУКІМ Інна Костиря

У Лондоні в рамках наймасштабнішої Ukraine Recovery Conference відбувся Ukraine Recovery Business Day. На заході були присутні понад 200 топкерівників британського, українського та міжнародного бізнесу, лідери думок, щоб знайти спільні рішення щодо відновлення України.

Як зазначила докторка політичних наук, проректорка Київського національного університету культури та мистецтв Інна Костиря, освіта є життєво важливою для продуктивності, конкурентоспроможності та інновацій країни, а також для її зусиль та розвитку світу.

"Вже зараз ми всі розуміємо, що реформування вищої освіти стане пріоритетним напрямом найближчим часом. Воно матиме життєво важливу роль у відновленні України. Освітній процес не лише дає необхідні знання та зміцнює людський капітал у суспільстві, а й сприяє стрімкому економічному розвитку", — розповіла Інна Костиря.

За її словами, приватні бізнес-компанії з їхнім глибоким розумінням власних секторів та індустрій, орієнтованістю на прибуток та створення економічної вартості, динамічністю та духом підприємництва стануть драйвером повоєнного відновлення та довгострокового зростання української економіки.

"Саме вони стануть тими стейкхолдерами, які диктуватимуть нові умови розвитку вищої освіти в Україні та робитимуть запит на нові спеціальності та нові напрями підготовки", — каже проректор КНУКІМ.

Костиря зазначила, що післявоєнне відновлення в Україні стане наймасштабнішим проєктом у Європі та потребуватиме системи вищої освіти більше професійно підготовлених фахівців у галузі інженерії, будівництва, сектору безпеки та оборони.

"Тому професійно-технічна освіта має посилити практико-орієнтований компонент навчального процесу за допомогою навчання на робочому місці, навчання на практиці та елементів дуальної освіти. Це сприятиме розвитку партнерства між освітою та бізнесом та забезпечить найкращий результат у найкоротші терміни", — каже вона.

Для успіху відновлення, за її словами, потрібен системний, комплексний і стратегічно орієнтований на євроінтеграцію підхід, який має ґрунтуватися насамперед на реформуванні вищих освіт: «Це й перехід від державного до приватного замовлення, отримання нових ліцензій та впровадження нових спеціальностей і, звісно, підвищення якості освіти має стати головною метою будь-якого вишу».

У більшості європейських країн сьогодні переважають приватні виші, які створюють здорову конкуренцію між усіма вишами та визначають якість як головний критерій розподілу фінансування.

"Українським університетам не уникнути головних тенденцій XXI століття, навіть якщо академічний істеблішмент наполегливо продовжуватиме мислити категоріями XIX століття", — вважає Інна Костиря.

Великобританія — один із головних гравців у міжнародному освітньому просторі.

У Лондоні під час Ukraine Recovery Business Day ректорами передових іноземних вишів та бізнес-спільнотою було напрацьовано план підготовки міжнародної конференції, яка відбудеться вже цієї осені. Мета конференції — розробка дорожньої карти щодо реформування вищої освіти України та доведення базових засад освіти до стандартів ЄС з урахуванням досвіду передових країн світу.