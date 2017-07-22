Успешные люди о своих неудачах в бизнесе

22 июля 2017, 12:00
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Предпринимательство — это не прогулка по парку. Одна из неизбежных ситуаций в нем — неудача. Каждый, даже самый успешный человек в мире, проходил через сложности и падения. Но если одни предприниматели позволяют неудачам сломить себя — другие используют этот опыт для собственного роста

Взгляните на предпринимателя-миллиардера и звезду Shark Tank Марка Кьюбана. Ему потребовались годы, чтобы понять, как зарабатывать деньги и что делать со своей жизнью. После того как его уволили с нескольких работ, Кьюбан использовал свои неудачи в качестве уроков, которые в конечном итоге заставили его начать собственное дело.

Вместо того, чтобы чувствовать себя побежденным, используйте неудачу в своих интересах, как это делают все супер успешные личности. 10 их цитат собрал Entrepreneur:

Томас Эдисон

Я не потерпел неудачу. Я всего лишь нашел 10 000 способов, которые не работают.

Марта Стюарт

Получился не идеальный пирог? Разрежьте его на куски. Держите ситуацию под контролем и никогда не паникуйте.

Марк Кьюбан

Не важно, сколько раз вы потерпели неудачу, вам нужен только один раз, чтобы достичь успеха.

Илон Маск

Провалы бывают всегда. Если у вас их не было, значит вы недостаточно инновационны.

Барбара Коркоран

Самые большие успехи приходят по следам неудач.

Джеф Безос

Неудача и изобретение — неразлучные близнецы.

Барак Обама

Создать себе мировое имя сложно. Если бы это было легко, это бы сделали все. Но такого не происходит. Создание своего бренда требует терпения и умения брать на себя обязательства. Кроме этого, оно приходит с большим количеством неудач по пути.

Стив Джобс

Иногда жизнь ударяет вас кирпичом по голове. Не теряйте веру.

Коко Шанель

Успех чаще всего достигается теми, кто не знает, что неудача неизбежна.

Альберт Эйнштейн

Человек, который никогда не совершал ошибку, никогда не пробовал ничего нового.

По материалам: "Дело"
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Теги: илон маск , tesla motors , amazon , apple , барак обама , карьера , свой бизнес , бизнес , инновации

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Успешные люди о своих неудачах в бизнесе | Карьера | Дело
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