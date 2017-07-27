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Circular economy — почему линейную экономику нужно преобразовать в круговую

27 июля 2017, 16:00
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Circular economy — общее название деятельности, направленной на энергосбережение, регенеративное экологически чистое производство, обращение и потребление. Циркулярная экономика играет важную роль в изменении методов экономического роста. В отличие от традиционной модели обычного экономического развития циркулярная модель является наиболее удачным способом сбережения ресурсов, материалов и постоянного экономического роста

Нуриэль Рубини Нуриэль Рубини экономист, профессор экономики Нью-Йоркского университета

Чуть более половины (54%) населения планеты — 7,3 млрд человек — проживает в городах, и их доля, как ожидается, возрастет до 66% к 2050 году.

Вместе с этим увеличивается количество отходов, что в будущем может привести к серьезным экологическим и экономическим проблемам. У нас огромное количество отходов, потому что очень много потребляем, а способ производства продуктов часто не позволяет их повторно использовать.

Необходимо переосмыслить нашу модель линейной экономики и преобразовать ее в круговую: уменьшать (reduce), повторно использовать (reuse) и перерабатывать (recycle), то есть перейти к так называемой модели 3R.

Модель 3R — основа круговой экономики. Она направлена на использование возобновляемой энергии, неупотребление токсичных химических веществ (которые предотвращают повторное использование и повторный вход в биосферу), а также на сведение к минимуму отходов путем реорганизации материалов, продуктов, систем и бизнес-моделей.

Потенциал 3R выходит далеко за рамки утилизации материалов: ценность заключается в повторном использовании, обслуживании и восстановлении. Поэтому важно переосмыслить и укрепить все аспекты экономики, чтобы эти процессы могли произойти. Согласно данным Всемирного экономического форума, экономический эффект от перехода на круговую модель оценивается в $1 трлн только за счет экономии материалов.

Круговая экономика сочетает экономическое развитие с охраной окружающей среды и эффективным использованием имеющихся ресурсов.

Пищевая промышленность, строительство, промышленное производство, добыча полезных ископаемых и управление отходами имеют большой потенциал для использования такой модели.

В этом случае важная роль принадлежит инновациям. Необходимо их применять при разработке новых материалов и продуктов, глобальных цепочек создания стоимости, сетей обратной логистики и бизнес-моделей, в которых, например, компании больше не продают продукты, а предоставляют услуги.

Такая экономическая модель дает нам возможность создать более конкурентоспособные, устойчивые, справедливые и пригодные для жизни города. И если частный сектор играет ключевую роль в инновациях материалов, процессов и бизнес-моделей, то государственный сектор может помочь в обновлении и адаптации политик и законодательства, обмене знаниями и поощрении инноваций.

Автор: Нуриэль Рубини Нуриэль
Рубини
экономист, профессор экономики Нью-Йоркского университета

По материалам: "Дело"
Раздел: >
Теги: экономика , зеленая экономика , экология

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