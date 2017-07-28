Crowdsourcing и его преимущества для бизнеса

На протяжении всей истории компании были ограничены в том, чего они могут достичь с помощью своих внутренних ресурсов и грамотного использования внешних. Сейчас же краудсорсинг может создать огромную ценность для бизнеса, предоставляя легкий доступ к практически неограниченному количеству талантов и возможностей. И речь не только о деньгах (хотя они немалая его часть), в первую очередь — это о талантах, привлечении кадров, маркетинге, пиаре и других услугах.

Организации, обладающие навыками и компетенцией для привлечения людей и идей извне, имеют огромное преимущество перед теми компаниями, которые полагаются исключительно на свои внутренние ресурсы и традиционную сферу услуг. Интеллектуальное использование краудсорсинга может иметь множество преимуществ для компаний, а также для государственных и некоммерческих организаций. Например, он может поддерживать многие проекты, которые невозможно было бы осуществить с помощью традиционных механизмов привлечения средств.

Важным преимуществом краудсорсинга является то, что он доступен по требованию и поэтому легко масштабируется. Для небольших компаний это означает, что им не нужно нанимать людей на определенные позиции с полной занятостью, если они не могут предвидеть их будущую потребность в этих функциях.

По мере того как давление на рынке возрастает, компаниям нужно быстрее выводить новые продукты и услуги, и краудсорсинг предоставляет ценную поддержку в привлечении любых ресурсов. Они могут применяться как к разработке продукта, так и к функциям управления проектом, а также к множеству административных и маркетинговых задач. Просьба к фокус-группе друзей оценить вашу идею — это тоже краудсорсинг, бета-тестирование продуктов — он же. Спектр применения краудсорсинга бесконечен, важно определиться, какой способ наиболее эффективен для вас.