Для абитуриентов из Крыма предусмотрено 2,6 тыс. бюджетных мест

В 2017 году для поступающих из Крыма предусмотрено квоту не более 2,6 бюджетных мест.

Об этом шла речь во время совещания по организации работы образовательных центров "Крым-Украина", передает пресс-служба МОН.

Согласно сообщению, квота будет распределена по 35 вузам Украины, на базе которых созданы образовательные центры "Крым-Украина". По словам директора департамента высшего образования МОН Олега Шарова, абитуриентам из Крыма необходимо лишь пройти государственную итоговую аттестацию по 2 предметам (украинский язык, история Украины) и сдать вступительный экзамен по одному предмету, определенному вузом, или творческий конкурс. Больше всего бюджетных мест для крымчан предусмотрено в Львовской политехнике (338), Одесской юридической академии (181), Одесском национальном университете им. И.И. Мечникова (160), Запорожском национальном университете (127), Херсонском государственном университете (127) и др.

Отдельно Шаров напомнил, что абитуриенты из Крыма имеют возможность поступить на бюджетные места только до 26 июля.

Напомним, в 2017 году госзаказ на набор в вузы будет сокращен на 20,7%.

