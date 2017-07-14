Для абитуриентов из Крыма предусмотрено 2,6 тыс. бюджетных мест

14 июля 2017, 09:26
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

Больше всего бюджетных мест для крымчан предусмотрено в Львовской политехнике

Для абитуриентов из Крыма предусмотрено 2,6 тыс. бюджетных мест | Образование | Дело Увеличить картинку

В 2017 году для поступающих из Крыма предусмотрено квоту не более 2,6 бюджетных мест.

Об этом шла речь во время совещания по организации работы образовательных центров "Крым-Украина", передает пресс-служба МОН.

Согласно сообщению, квота будет распределена по 35 вузам Украины, на базе которых созданы образовательные центры "Крым-Украина". По словам директора департамента высшего образования МОН Олега Шарова, абитуриентам из Крыма необходимо лишь пройти государственную итоговую аттестацию по 2 предметам (украинский язык, история Украины) и сдать вступительный экзамен по одному предмету, определенному вузом, или творческий конкурс. Больше всего бюджетных мест для крымчан предусмотрено в Львовской политехнике (338), Одесской юридической академии (181), Одесском национальном университете им. И.И. Мечникова (160), Запорожском национальном университете (127), Херсонском государственном университете (127) и др.

Отдельно Шаров напомнил, что абитуриенты из Крыма имеют возможность поступить на бюджетные места только до 26 июля.

Напомним, в 2017 году госзаказ на набор в вузы будет сокращен на 20,7%.

По материалам: РБК-Украина
Раздел: >
Теги: крым , оккупация крыма , студенты , вузы , минобразования

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
Для абитуриентов из Крыма предусмотрено 2,6 тыс. бюджетных мест | Образование | Дело
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Вход

Если у Вас до сих пор нет аккаунта на Дело - зарегистрируйтесь
Мнения
Все мнения
Курсы валют
покупка продажа НБУ
USD USD - - 25.91
EUR EUR - - 29.67
RUB RUB - - 0.43
Цены на топливо
ДТ СПБТ
Донецкая область 22.98 11.89
Киевская область 21.74 10.58
Львовская область 21.43 10.74
Читайте также
Больше в разделе Карьера
Читаемые в разделе
10 вдохновляющих цитат людей, которые живут своей мечтой 10 вдохновляющих цитат людей, которые живут своей мечтой 5 причин, почему предприниматели не стремятся к высшему образованию 5 причин, почему предприниматели не стремятся к высшему образованию 10 цитат Илона Маска о мотивации, неудачах и возможностях 10 цитат Илона Маска о мотивации, неудачах и возможностях
Все новости
Комментируемые
1 10 цитат Илона Маска о мотивации, неудачах и возможностях 2 В 2017 году за бюджетные деньги будет учиться на 20% меньше абитуриентов 3 10 вдохновляющих цитат людей, которые живут своей мечтой 4 5 причин, почему предприниматели не стремятся к высшему образованию 5 Сколько в Украине платят официантам
Все новости
Видео
 Новые люди: в кинотеатрах стартует "Война за планету обезьян"
Почему Большой театр сорвал премьеру балета "Нуреев" о великом танцовщике и открытом гее
Все видео
Фото
Новые люди: в кинотеатрах стартует "Война за планету обезьян"
Новые люди: в кинотеатрах стартует "Война за планету обезьян"
Почему Большой театр сорвал премьеру балета "Нуреев" о великом танцовщике и открытом гее
Почему Большой театр сорвал премьеру балета "Нуреев" о великом танцовщике и открытом гее
Все фото
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.