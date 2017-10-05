Для бизнеса важно слышать и быть в постоянном диалоге с поколением будущего — глава MasterCard Вера Платонова

Чему взрослые могут научиться у сегодняшних юношей и девушек, а чему должны научить их?

Большие открытия начинаются с маленькой мечты и с уверенности в том, что она осуществима. Дети и подростки еще не знают "как правильно" — не видят барьеров, не оценивают мечту критически, они готовы всецело ею поглотиться, дать себе свободу действий. Иногда нам, взрослым, этого не хватает.

Я работаю в инновационной компании, которая каждый день создает новые возможности и технологии, обрабатывает миллиарды финансовых транзакций. Мир движется со стремительной скоростью. И новые задумки, которые рождаются в этом потоке, порой кажутся просто фантастическими — они могут кардинально изменить сферу платежей и технологий, нашу жизнь. Смелость идти к своей мечте и экспериментировать — то, что точно можно почерпнуть у современных тинейджеров. С другой стороны, иногда им не хватает взвешенности и терпения, но это приходит с опытом.

Понимание, что некоторые цели требуют не только порыва, но и методичной целенаправленной работы — это то, чему нам стоит учить детей. Видеть общую картину, выстраивать системную стратегию достижения целей, в конце концов правильно их определять. А самое главное, считаю, это поддержка. Ведь никто на самом деле не знает, какой именно выбор правильный. Но возможность сделать его и обрести друга в лице родителя — бесценна.

В каком возрасте нужно начинать учить ребенка финансовой грамотности?

Для начала давайте определимся, что такое финансовая грамотность. Помимо теоретической информации и инструкций, финансовая грамотность — это, прежде всего, финансовая инклюзия, опыт использования безналичных оплат, или, как мы говорим, безналичный образ жизни. И тут важно отметить, что дети учатся сначала на родительских примерах, а после — на своем опыте. Родители становятся для них ролевой моделью, пользуясь в быту платежной картой или, например, мобильным банкингом. Взрослым нужно начинать с себя и постепенно финансово "включать" детей. Для этого нужна инфраструктура.

Мы, как Mastercard, многое делаем в этом направлении. Это не только развитие карточных продуктов, сети приема карт в торговле, развитие электронной коммерции. Речь идет о концепции "умный город", в рамках которой мы внедряем безналичные платежи в общественном транспорте (метро, трамвай, фуникулер и проч.), сфере семейного досуга. Кроме того, мы реализуем проекты, предоставляющие возможность детям получить опыт пользования личным платежным инструментом с ранних лет — в школе.

Уже сейчас 90% подростков считают, что личная банковская карта учит их бережнее и осознаннее относиться к деньгам. В сентябре этого года в столичной гимназии № 107 "Введенской" мы запустили в партнерстве с Ощадбанком пилотный проект — электронный ученический билет нового формата, на базе бесконтактной банковской карты Mastercard. С его помощью ученики получают доступ на территорию гимназии, могут рассчитываться бесконтактно в столовой, а их родители в личном онлайн-кабинете видят отчетность по входу и выходу в гимназию ребенка, историю его покупок. У школьников также есть возможность использовать электронные ученические билеты в качестве удостоверения для льготного проезда в общественном транспорте Киева.

Для детей — это современный аналог карманных денег, которыми они учатся распоряжаться. Для родителей — это спокойствие и уверенность, новые технологические возможности.

В чем Mastercard видит ценность проекта "Завтра_2037"?

Этот проект — отличная площадка для обмена идеями, вдохновения, погружения в атмосферу сотворчества, обретения единомышленников. Когда меня спрашивают, какие книги или события на меня произвели впечатления, я говорю: наибольшее впечатление на меня производят люди. Мне на самом деле очень везло с наставниками в жизни, они меня учили, стимулировали преодолевать трудности и вдохновляли как своим мышлением, так и личным жизненным опытом.

Так вот Завтра_2037 — это возможность познакомиться с очень интересными людьми, уникальными тинейджерами, которые уже успели реализовать невероятные проекты, а также с бизнесменами и менторами, которые каждый день делают сильнее нашу экономику и страну в целом. Это возможность услышать все с первых уст, задуматься о своей мечте и призвании и получить ценные подсказки.

Для бизнеса же очень важно понимать ценности и устремления тех, от кого зависит завтрашний день. Важно слышать и быть в постоянном диалоге с поколением будущего.

Что общего у Mastercard и проекта "Завтра_2037"?

Здесь все просто. Каждый день в Mastercard, благодаря платежным технологиям, мы создаем будущее без наличных. Будущее с прозрачной экономикой, безопасное и комфортное для всех. Все наши проекты и решения начинаются с осознания этой миссии. Проект "Завтра 2037" — это также о будущем, в котором хотели бы жить сегодняшние подростки. Это важный шаг к его определению. Ведь будущее на самом деле ближе, чем на расстоянии двадцати лет — оно начинается уже сегодня.

Есть ли в компании практика приглашения молодых талантливых людей на стажировку?

Такая практика, безусловно, есть, мы регулярно проводим встречи со студентами. При этом надо понимать, что специфика нашего бизнеса все-таки требует опыта в финансовом секторе. Ведь работа платежной системы — это сложный механизм: мы выступаем своего рода медиатором расчетов в глобальном масштабе, связующим звеном между банками, торговцами и потребителями по всему миру. Здесь нужно хорошо понимать сферу финансов и технологий. Также важны открытое мышление, смелость и упорство. Если подобный опыт и черты имеются, то у таких людей есть все шансы стать частью нашей команды.

В компании существуют истории успеха людей, сделавших стремительную карьеру в молодом возрасте?

В Mastercard мы, прежде всего, ценим способности сотрудников, их способ мышления и готовность выходить за рамки стандартного мышления. Возраст тут не играет роли. Многие сотрудники сделали стремительную карьеру до 35 лет. Члены команды нашего кластера (куда входят Украина, Молдова, Грузия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Кыргызстан — ред.) добиваются очень высоких результатов и даже получают региональные позиции.

Я начала работу в финансовой сфере более 10 лет назад, работала в государственных и международных банках, представительствах платежных систем. Накопленный опыт и возможности, которые открывает Mastercard, позволили мне буквально за несколько лет после прихода в компанию занять позицию генерального директора в Украине, а затем и в Молдове, Грузии и странах Центральной Азии. Не только мне лично — всей нашей команде поверили и дали возможность управлять бизнесом компании в странах кластера, что, кажется, очень важно. Это мотивирует на результат. В Украине мы уже давно завоевали лидерские позиции, а в этом году стали лидером своей сферы и в Грузии.

Сегодня в компании уже внедряются инновационные проекты, рассчитанные на далекую перспективу? Какие, если не секрет?

Потребители сегодняшнего и завтрашнего дня ожидают решений, которые позволяют рассчитываться за товары и услуги максимально быстро, удобно и безопасно — в любом месте, в любое время и с любого устройства. Все более популярными становятся смартфоны. Это любимый гаджет для более 90% потребителей по всему миру, каждый украинец в среднем проводит с ним порядка 4 часов в день. Мы уже активно разрабатываем и внедряем решения для расчетов смартфонами — как онлайн на сайтах и в приложениях, так и в физических торговых точках с помощью NFC-технологии.

Цифровые кошельки, хранящие данные всех карт, и возможность оплаты в один клик, даже не держа платежную карту в руках — это мощный тренд в цифровой коммерции, который мы развиваем в Украине и во всем мире, он будет только усиливаться.

Также большой потенциал для платежной индустрии мы видим и в использовании QR-кодов, в том числе в общественном транспорте. С ростом популярности смартфонов все больше развиваются и биометрические технологии для идентификации пользователей. В мире мы уже выпустили технологию, которая использует селфи вместо ПИН-кода для подтверждения платежей. Недавно появилась биометрическая платежная карта Mastercard, которая сканирует отпечаток пальца при оплатах в торговых точках.

Развивая "умный город", мы внедряем платежи в социально значимую инфраструктуру города: транспорт, образование, досуг, большие музыкальные и культурные мероприятия. Современные платежные технологии становятся все более простыми и безопасными. Уже сегодня карта, в цифровом или физическом виде, — неотъемлемый элемент ежедневных расчетов, а в будущем мы будем жить в мире, где не будет места наличности. Мы в это верим!

Интервью проведено в рамках проекта "Завтра_2037", где талантливые дети Украины делятся своими невероятными изобретениями и достижениями. 7 октября в Киеве вы услышите концентрат инсайтов для маркетологов, HR-специалистов, прогрессивных преподавателей, родителей и всех, кто активно задумывается о завтра. И все это — от футурологов, визионеров будущего — сегодняшних подростков.