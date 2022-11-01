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Два дні заклади загальної середньої освіти Київської області працюватимуть онлайн
У Київські області заклади загальної середньої освіти 1 та 2 листопада працюватимуть дистанційно. Таке рішення було прийнято на засіданні Оперативного штабу ради оборони області через загрози ворожих обстрілів по території регіону.
Заклади дошкільної освіти до 2 листопада працюватимуть у режимі чергових груп. Про імовірні зміни у навчальному процесі суспільство проінформують додатково.
Нагадаємо, 21 жовтня Кабмін затвердив порядок переведення на навчання за кошти державного бюджету окремих категорій здобувачів фахової передвищої, вищої освіти, які були зараховані на навчання до 2021 року включно на місця, що фінансуються за кошти фізичних або юридичних осіб.
Як повідомляє Міністерство освіти і науки, до цих категорій належать діти (до 23 років) загиблих чи померлих захисників України; діти (до 23 років) учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни; а також самі учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо також, що в липні Кабмін розпорядився виділити з резервного фонду держбюджету кошти для компенсації витрат вишам за навчання 13 тисяч студентів, які мали заборгованість за другий семестр.