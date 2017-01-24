Две трети украинцев считают, что сейчас оптимальное время для смены работы

Аналитики сайта rabota.ua опросили более полутысячи респондентов на тему, какие новые возможности в работе они сейчас рассматривают.

Результат опроса оказался очень увлекательным. Например, скептиков, уверенных в том, что новую работу сейчас искать бессмысленно, мы насчитали всего 6%. Зато 34% явных оптимистов уверены, что работу нужно менять именно сейчас. Даже колеблющихся и неуверенных в стане оптимистов больше, чем пессимистов — 37% на 24%.

И это не просто декларация намерений — почти 60% готовы поменять работу "прямо сейчас", если им предложат работу с более высокой заработной платой. Еще 34% указали в качестве главного двигателя карьеры интерес к работе — они готовы перейти на ту же зарплату, но на более интересную работу. И только 7% не готовы поддаться искушению высокой зарплатой или новыми увлекательными задачами.

При этом такое решение далеко не спонтанно — только 16% участников опроса признались, что легко меняют работу. А 58% утверждают, что приходят к решению о смене работы после сомнений и раздумий. И только четверть опрошенных после долгих и мучительных раздумий отказываются даже от заманчивых предложений.

Что касается путей к новой работе, самым понятным и авторитетным для участников опроса является просмотр вакансий на специализированных ресурсах. 78% уверены, что именно такая стратегия приведет их к новой интересной работе. Еще 67% подписались на рассылки с вакансиями и считают, что этот путь к новым перспективам легче и приятнее. Почти половина опрошенных за новой работой обращаются к друзьям и знакомым и почти столько же мониторят вакансии непосредственно на сайтах компаний-работодателей. Самые продвинутые пользуются соцсетями, но только 9% готовы сказать, что ищут новые возможности посредством сообщения в соцсетях.

Более половины респондентов рассматривают поиск новых перспектив не как долгосрочную стратегию постоянного карьерного улучшения, а как "скоропомощное" средство: как только на нынешнем месте работы "сгущаются тучи" — уменьшают зарплату, грозят сокращениями или увольнениями, задерживают выплаты или другими способами выводят из рабочей "зоны комфорта" — только тогда 51% опрошенных активизируют свои усилия по поиску новой работы. Еще 17% начинают искать работу только после увольнения. А треть опрошенных всегда находятся в состоянии "полной боевой готовности" к новым карьерным вершинам.

Исходя из результатов опроса, рынок труда достаточно активен. Доминирующим фактором смены места работы является финансовый. Но к решительным шагам респонденты готовы приступить только в случае явных угроз на нынешнем месте работы.