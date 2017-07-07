Сколько в Украине платят официантам

Традиционно летом рынок труда HoReCa активизируется, заведения открывают летние площадки, появляются новые вакансии. По данным сервиса поиска работы в Украине Grubber, открытых вакансий на позицию "официант" в мае было более 2 тысяч.

Впрочем, не все заведения размещают вакансии на сайтах поиска работы, поэтому реальный дефицит оценить сложнее. Летом многие официанты уезжают на заработки за рубеж, на курорты. Если заведение не имеет летних площадок, то около 40% персонала в сезон увольняется.

Сколько платят официантам

Заработная плата официанта в Украине остается примерно на одном уровне вот уже несколько лет. Минимальная ставка в 4-5 тыс. грн, максимальная — 25 тыс. грн, при этом чаще всего 5 тыс. — это фиксированный оклад, однако для привлечения соискателей в вакансии указывается максимальный уровень оценки труда с учетом чаевых. Средняя зарплата для вакансии "официант" в Украине — 8 000 грн. Причем примерно половина вакансий предлагается с максимально низкой ставкой от 1 000 до 8 000 грн.

В Украине наибольшее количество вакансий дислоцируется в Киевской области, на втором месте — Одесская область, а на третьем — Харьковская область.

Влияние безвиза

Интересно, что огромное количество работодателей приглашают украинских официантов поработать за рубежом, в страны Восточной Европы, ОАЭ, Тунис. Разумеется, для таких позиций требуется хороший английский. В результате рестораторы Киева, Харькова, Одессы и других крупных городов в летний сезон вынуждены снижать требования и довольствоваться имеющимися: вместо опытных 30-летних брать студентов без образования и знания этикета.

Прогнозируя ситуацию на следующий год, отмечу, что в среднем количество вакансий официанта в Украине последние 2 года держится на уровне 3-4 тыс., что, скорее всего, будет справедливо и для 2018 года, с поправкой на сезонный летний всплеск потребности в официантах, когда количество вакансий вырастает до 6-7 тысяч.

Также на рынке труда может сказаться и вступление Украины в Евросоюз и возможность передвигаться без виз по странам Шенгена. Соответственно, кадровый голод в этом сегменте в ближайшее время может усилиться.