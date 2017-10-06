Как обучить ребенка навыкам предпринимательства

Таблоиды время от времени пестрят новостями об успешных детях-предпринимателях со всего мира. Одни удивляют своими кулинарными навыками, другие ремесленными, третьи — технологическими изобретениями. Однако умению генерировать бизнес-идеи, тестировать и превращать их в деньги не учат в обычных школах. Поэтому задача родителей — с малых лет привить ребенку предпринимательские навыки, которые в будущем не только придадут уверенности, но и помогут вписать свое имя в золотую книгу бизнеса

От 0 до 5

Давайте разберемся, в каком возрасте можно начинать беседу о предпринимательстве с ребенком. Психологи сходятся на мнении, что начинать можно с 3-5 лет, когда ребенок умеет считать и понимает, как деньги превращаются в товар и наоборот.

Для развития предпринимательских навыков в этом возрасте поможет рассказ о том, как производятся товары. Например, молоко проходит путь от покупки коровы на ферму, кормления, доения, после чего доставляется на молочную фабрику. Позднее фасуется в пакеты и попадает в магазин, где папа и мама покупают его за деньги.

Помимо этого стоит рассказать ребенку о том, как одни товары обмениваются на другие, почему одни товары дешевле, почему другие дороже. Полезным будет рассказ о том, что такое "меновая стоимость", и как появились деньги на планете.

Для закрепления предпринимательских навыков и умений будет полезна ярмарка в детском саду. Для ее организации понадобится взаимодействие родителей группы — заранее договориться, где и что будут готовить для ярмарки. Обычно это сладости или лимонады компоты, которые охотно раскупают родители и гости ярмарки.

"Около месяца назад, моя дочь Влада вместе с другими детьми из детского сада принимали участие в благотворительной ярмарке. Воспитанники детского сада вместе с воспитателями и другими детьми пекли печенья, пряники и варили лимонад. После реализовали на ярмарке. Как итог, все собранные средства были переданы благотворительному фонду", — рассказывает Владислав Зварич, член главного правления "Союза поляков Киева", отец 5-летней Влады. Это помогло потренировать предпринимательские навыки дочери.

Не последнюю роль в развитии предпринимательского духа играют лидерские качества. Для их развития специалисты рекомендуют использовать методы "позитивной психологии", где не существует "плохо", "не вздумай", "твоя идея ничего не стоит", "ты не на что не способен". Такие фразы подрывают уверенность в себе ребенка. Поэтому в случае проступка их разумнее заменить словами "давай подумаем, почему что-то пошло не так", "давай подумаем, как можно повести себя в этой ситуации". Благодаря принципам позитивной психологии у ребенка формируется уверенность в себе.

Полезными будут и навыки коммуникабельности. В этом возрасте обязательно приучать ребенка делиться, чем он занимался в саду. Обязательно уделить внимание тому, что радовало, и тому что — нет. Проговаривать эти моменты. Если возникали конфликты со сверстниками, то обсудить, как ребенок повел себя в той или иной ситуации. Обязательно проговорить возможные сценарии выхода из конфликтов. Полезными будут слова ободрения во время падений или разочарования и поддержки в моменты взлетов. Пригодятся рассказы о трудностях в формате сказки.

От 6 до 8

В этом возрасте для совершенствования предпринимательских навыков подойдут настольные экономические игры. Большинство из них рассчитаны на детей от 8 лет.

Например, "Монополия" или ее аналоги "Капиталист", "Игра в жизнь" и многие другие. Стоимость в интернет-магазинах от 150 грн (цена разнится от производителя и комплектации игры).

Что касается хобби, то можно расширить количество посещаемых ребенком кружков — по рукоделию, кулинарии и прочих. Например, у школьников большой популярностью пользуются всевозможные сережки и браслеты ручной работы. Их охотно покупают одноклассники за не большие деньги.

Полезным будет продолжение традиции с ярмарками на заднем дворе школы. Объединиться могут несколько классов — младшей, средней или старшей школы и предложить свои товары. До старта подумать о ценах и возможных скидках. А по завершению подсчитать вырученные деньги, сравнить их с затратами на комплектующие или компоненты, добавить сюда электроэнергию и временные затраты.

"Поскольку ребенок однажды уже заявил, что работать в офисе ему будет скучно, постепенно рассказываем ему варианты заработка. Но за помощь домашним мы не предлагаем денежную компенсацию, однако покупаем его картины и поделки, научные изобретения и палеонтологические раскопки. Время от времени он устраивает нам ярмарки и фестивали, где родители честно платят за вход, предложенные угощения и развлечения", — рассказывает о своем опыте Екатерина Кравчук-Рудометкина, маркетолог, мама 6-летнего Кирилла.

Что касается лидерских качеств, то полезными будут уроки эмпатии — сопереживание сверсткам. Не лишним будет добавить уроки тайм-менеджемента для планирования дня и досуга и подсчитать, какие часы были эффективными, а где утекало время.

От 9 до 12 лет

В этом возрасте ребенок переходит из детства в мятежный подростковый период. Что касается навыков предпринимательства, то необходимо обсуждать любые идеи подростка — их "за" и "против", а самые интересные и перспективные помочь воплотить в жизнь.

Например, если не хватает знаний и умений, записать на новый кружок. Допустим, программирования или гончарного искусства, а позднее принять решение о финансировании проекта из личных сбережений ребенка.

И, конечно же, самое время рассказать об инвесторах и бизнес-ангелах, которые выделяют суммы на развитие дела. Обязательно вспомните о бизнес-дьяволах, которые с одной стороны дают деньги, но со временем забирают бизнес.

Пригодятся для закрепления навыков бизнес-игры для смартфонов и планшетов — в Google Play и App Store доступны сотни приложений, где подросток сможет протестировать бизнес-идеи от кофейни до пиццерии, от СТО до фермы. Например, Курортный магнат, Моя кофейня, Мегаполис.

Полезными будут и другие приложения на смартфоне, в частности, по планированию бюджета Журнал расходов, Семейный бюджет. А сэкономленные деньги пригодятся ребенку для вложения в собственное дело.

Впрочем, как и планировщик времени Any.Do, Менеджер расходов, где подросток запишет свои цели и планы на день, месяц, год. И шаг за шагом воплотит в жизнь.

Что касается лидерских качеств, то полезными будут уроки командной работы, в частности по распределению задач, особенно если над бизнес-идеей работают несколько человек, и по планированию шагов для воплощения задуманного в жизнь.

От 13 до 17 лет

Этот период для родителей самый сложный: детский период позади и чадо активно ищет себя — примеряет на себя новые образы, экстремальные стрижки, слушает громко музыку и много общается со сверстниками. Поэтому задача родителей — сделать времяпрепровождение со сверстниками полезным.

Полезными будут основы MBA для детей, где им поведают основы предпринимательства в простой и понятной форме. Правда, удовольствие это не из дешевых.

Столичные курсы Kidbi, где уделяется внимание как предпринимательским навыкам, так и финансовой грамотности, а еще тайм-менеджементу, профориентации, обойдутся в 3 тыс. грн в месяц, длительность 4 месяца. Занятия проводятся каждое воскресенье и длятся 4 часа.

7-месячный курс в школе Beezcraft опустошит кошельки родителей на 49 тыс. грн. На каждом занятии уделяется внимание личностному росту, тренировке бизнес-навыков, групповым дискуссиям, работе над общим проектом, консультациям и индивидуальной работе. Занятия проводятся с 11 до 16 каждое воскресенье.

Полезными будут также встречи с украинскими молодыми стартаперами и предпринимателями.

Для вдохновения пригодится специальная литература. Например, "10 успешных украинских брендов" Богдана Ославского, "Победитель. Как достичь колоссального успеха и повлиять на мир" Стивена Котлера или "Продавец обуви. История Nike, рассказанная ее основателем" Фила Найта.

Для планирования и воплощения мечт в жизнь юным читателям понравится книга американского автора "Мечтай правильно" Барбары Шер, которая повествует о методах превращения мечты в цели и достижения их.

Помогут и вдохновляющие фильмы о предпринимателях. Например, "Джой" (2015), где рассказана история Ingenious Designs Джой Мангано или "Социальная сеть" (2010) — история создания социальной сети Facebook. Словом, найдется около сотни фильмов о предпринимателях, которые вдохновят на идеи.

Позднее для совершенствования навыков предпринимательства и поиска новых бизнес идей в каникулярное время на помощь придут специализированные бизнес-лагери как в Украине, так и за границей.

Например, ProfyCamp в Пуще-Водице (Киев). Помимо предпринимательских навыков в лагере уделяют внимание развитию ораторских навыков, конфликтологии, спортивным упражнениям и прочим. Питание 5-разовое. Стоимость — 5 500 грн за 7 дней.

Или ICEA Autumn Camp 2017 в Закарпатье, который пройдет 29.10-3.11. Здесь научат планированию, постановке бизнес-целей и многому другому. Предусмотрены в лагере экскурсионная, творческая, спортивная программы. Питание 4-разовое, стоимость — 4700 грн.

Хочется совместить предпринимательские навыки с практикой иностранного языка — тогда в экономический лагерь за границу. На осенних каникулах компания MBA kids предлагает отправиться в Италию на разного рода предприятия, почувствовать себя бизнесменом или бизнесвумен. Стоимость 890 евро или 27 590 грн. В стоимости проживание, питание, бизнес-уроки и экскурсии. Перелет оплачивается отдельно.

В этом возрасте полезной будет беседа о краудфандинге (общественном финансировании проектов). Самая популярная в мире платформа — Kickstarter, который финансирует проекты как создание кинофильмов независимого кинематографа, комиксов, музыки, техники и прочих. Или IndieGoGo, которых финансирует предпринимательство, технологические стартапы и прочие. Украинский аналог — "Спільнокошт", где деньги получают проекты в сфере журналистики, образования, литературы, музыки, научных исследований.

А в завершение не лишним будет рассказать юному предпринимателю об успешных украинских стартапах, которые получили финансирование благодаря краудфандингу. Например, устройство для осознанных сновидений Luciding собрало $75 тыс., умный держатель для смартфона QLYX собрал на Kickstarter $125 тыс.

Такие примеры наверняка вдохновят чадо на создание собственного проекта, а полученные лидерские качества ободрят в случае неурядиц или поломок, и в конечном итоге приведут к успеху.