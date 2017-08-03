Как провести презентацию, которая запомнится надолго

В 1963 году Мартин Лютер Кинг произнес речь "У меня есть мечта", которая вдохновила нацию пересмотреть свои стереотипы по поводу расовых отличий и социальной справедливости. Выступление Рональда Рейгана в Берлине в 1987 году не было объективным комментарием об исторических событиях, оно было страстной попыткой ускорить разрушение Берлинской стены. Об их презентациях никто не вспоминает. Вспоминают об их эмоциях. Брайан Ли, главный продакт-менеджер Lifehack и бизнес-коуч, составил несколько рекомендаций, которые на 100% сделают презентацию профессиональной и привлекут внимание к ней и спикеру.

Относитесь к презентации как к драматическому шоу

Лучшие презентации — это не подборки фактов или статистики. Это рассказы, собранные вместе и исполненные с драматическим талантом. Первый вопрос, который вам нужно задать самому себе: "В чем смысл этой презентации?" Не начинайте готовить слайды, пока не дадите четкого ответа. Какие эмоции вы хотите вызвать у своей аудитории? Как именно вы хотите повлиять на них и какие действия должны быть реализованы в результате презентации?

Гораздо важнее рассказ, чем написанные слова и перемещение по набору ключевых элементов. Как вы будете двигаться и менять интонации голоса, чтобы подчеркнуть ваши сообщения? Подумайте о жестах, которые вы можете использовать, о выражении лица, и о том, как вы будете двигаться по сцене.

Отличный оратор — актер главной роли, а не массовки

Большинство презентаций носят чисто информативный характер. Аудитория ориентирована на презентацию слайдов, а не на говорящего человека. Если вы хотите оставить впечатление, вам нужно сосредоточиться. Презентационные слайды являются просто дополнением. Никогда не позволяйте аудитории слишком сконцентрировать на них внимание.

Как заставить аудиторию внимательно вас слушать

Чтобы вы были центром внимания на сцене, вы не можете просто взять и все написать на слайдах. Вам нужно тщательно планировать и редактировать каждую часть.

Говорите только об одном ключевом пункте за раз. Не жадничайте

Когда на слайде очень мало букв, аудитория будет сосредоточена на вас, чтобы получить разъяснения. Когда вы размещаете на слайде несколько пунктов, слушатели так усердно пытаются читать, что забывают о спикере. Это не поможет им лучше понять информацию, ведь мозг человека не предназначен для многозадачности. Чем больше пунктов вы хотите им дать, тем меньше они смогут получить.

Удостоверьтесь, что люди слышат суть вопроса в течение 3 секунд

Если этого не произойдет, аудитория начнет отвлекаться и игнорировать вас, даже если ваши идеи действительно блестящие.

Всегда будьте экономны. Вырезайте все, что не служит вашей цели

Существует соблазн включить в презентацию все интересные вещи, которые вы знаете или выявили в результате исследования. Будьте смелыми, убирайте все, что не добавляет веса вашему ключевому сообщению. Часто важнее не то, что добавлено, а то, что удалено.

Иллюстрируйте пункты изображениями

Изображения привлекают внимание и возвращают аудиторию вам. В этот момент можно проговорить важную информацию. Помните, что через три дня после презентации люди помнят только 10% того, что они услышали, но если информация сопровождается картинкой, эта цифра достигает 65%.

Всегда будьте конкретным

Клише трудно запоминаются. Всегда добавляйте дополнительные сведения и увлекательную статистику, которая усилит интерес к вашему докладу. Вы можете сказать слушателям просто о том, что покупка автомобиля — важное решение, но лучше рассказать им об эмоциях и числах: "Выбор автомобиля — это покупка транспортного средства, которое поможет вам создать радостные воспоминания на всю жизнь и будет перевозить вас и ваших близких более чем на 13 000 миль каждый год". Конкретные факты и эмоциональные истории напрямую свяжут вас с сердцами слушателей, и у них обязательно останется замечательное впечатление о вас.