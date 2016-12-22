Каких топ-менеджеров будет искать бизнес в 2017 году

Рынок поиска руководителей высшего звена в Украине в 2017 году продемонстрировал умеренный рост, который обусловлен постепенным восстановлением экономики. Украинский бизнес возвращается к необходимости долгосрочного стратегического планирования, поиска и использования новых возможностей, а также готов пересматривать компенсационные пакеты и повышать зарплаты управленцам и управленческим командам, которые способны эффективно руководить бизнесом и развивать его.

Поскольку в большинстве случаев поиск руководителей высшего звена — процесс конфиденциальный и компании не публикуют об этом отчеты, мы располагаем только оценочными данными о рынке поиска руководителей высшего звена. Тем не менее, тот факт, что наши клиенты все чаще запрашивают услугу по поиску руководителей высшего звена, а также наши наблюдения за руководителями разных компаний, которые особенно активно к концу года меняют места работы, свидетельствуют о том, что рынок умеренно, но растет.

Наши наблюдения показывают, что спрос на услуги поиска руководителей высшего звена в 2016 году был особенно высоким в динамично и успешно развивающихся отраслях бизнеса, а именно в агробизнесе, IT, розничной торговле, а также в других компаниях, ориентированных на экспорт. Также наблюдался спрос со стороны отдельных компаний, которые успешно реформировали свои бизнес-модели и улучшают свои бизнес-показатели, такие как доля рынка, доходы и другие финансовые показатели, на умеренно падающих рынках вопреки сложившейся ситуации. Важно и то, что компаниям, которые работают на падающих рынках, переживающих кризис, руководители высшего звена, которые могут действовать вопреки неблагоприятным условиям, могут понадобиться для изменений и выхода из кризиса.

Стоимость услуг компаний, предоставляющих услуги по поиску руководителей высшего звена, по сравнению с 2015 г. существенно не изменилась. Стоимость услуг исчисляется, как правило, процентами от годового дохода кандидата до налогообложения. Тем не менее, поскольку заработные платы в некоторых компаниях выросли, абсолютная стоимость услуг в гривне увеличилась примерно на 20-25%. В то же время, себестоимость услуги с точки зрения затрат времени консультантов выросла, по нескольким основным причинам:

все чаще компании-клиенты меняют запрос в процессе поиска, поскольку найти кандидатов с соответствующим опытом и квалификацией непросто, и компании хотят быть уверенными в компетенциях кандидата и не готовы идти на снижение уровня требований;

компании-клиенты хотят не просто закрыть позицию, но и ожидают получить дополнительную аналитику о рынке кандидатов, чтобы убедиться в правильности своего выбора в пользу определенного кандидата;

компании-клиенты часто хотят рассматривать кандидатов из других отраслей, что приводит к большему объему работ консультанта по поиску соответствующего кандидата;

время консультантов на сопровождение и адаптацию кандидатов после выхода на работу увеличивается, поскольку в условиях неблагоприятной экономической ситуации кандидаты нуждаются в дополнительной поддержке консультантов.

В то же время количество кандидатов-управленцев, которые соответствуют требованиям заказчиков, не растет. Новые кандидаты на рынке не появляются, поскольку им негде получить соответствующий опыт, и достаточно большое количество управленцев в последнее время переместилось на рынки других стран. Мы также наблюдаем изменение мотивации руководителей высшего звена, что выражается в неготовности некоторых менеджеров работать за предложенный уровень компенсации. Соответственно, они используют время для решения других жизненных задач и ждут восстановления рынка. Кроме того, наблюдается уменьшение количества экспатов-управленцев в Украине, в связи с тем, что их сложно привлечь в страну ив текущих экономических и политических реалиях. Также стоит учитывать слабое влияние текущей системы образования в Украине на квалификацию топ-менеджеров.

Формирование этих тенденций обусловлено общими экономическими показателями.

В то же время, готовность топ-менеджеров к смене места работы, поиск возможностей для миграции и сокращение количества управленцев-иностранцев способствуют формированию дефицита высококвалифицированных управленцев в Украине. При сохранении прогнозируемого темпа роста украинской экономики в 2017 г. спрос на высококвалифицированных топ-менеджеров также будет расти, а дефицит руководителей, которые соответствуют запросам заказчиков, будет увеличиваться.

Прогнозы для рынка поиска руководителей высшего звена в Украине на 2017 г.

По оценкам United Consultants, в 2017 г. рынок услуг по поиску руководителей высшего звена вырастет не менее чем на 25-30% при сохранении прогнозируемого темпа роста экономики Украины. Этот рост будет обусловлен поднятием зарплат управленцев и управленческих команд, а также увеличением количества открытых позиций в украинских и международных компаниях. При этом восстановление рынка будет происходить быстрее, чем восстановление экономики Украины.

По-прежнему будут востребованы поиск руководителей высшего звена (Executive Search) и перспективных менеджеров (Management Solution), а также поиск членов советов директоров (Board Services), но, возможно, в несколько других пропорциях. По прогнозам компании, рост спроса на услуги по поиску членов советов директоров будет выше, чем на другие услуги.

Среди отраслей по количеству запросов на поиск руководителей высшего звена все так же будут лидировать отрасли и компании, ориентированные на экспорт. Также ожидается оживление спроса со стороны строительной и смежных отраслей, а также машиностроения.

С учетом оттока управленцев за рубеж и роста экономики в 2017 г. ожидается обострение дефицита высококвалифицированных топ-менеджеров и увеличение сроков поиска успешных кандидатов.