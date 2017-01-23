Какими качествами должен обладать эффективный лидер

В истории лидерства накоплено множество поучительных и вдохновляющих примеров. Приведу один из них.

Он родился и вырос в бедной семье и всю жизнь его преследовали неудачи и лишения. Когда ему было 7 лет, его семья осталась без дома. В 21 год потерпел неудачу в бизнесе. В 22 баллотировался в законодательный орган штата, но проиграл. В 27 лет он заболел и был прикован к постели в течение полугода. В 29 очередной раз проиграл на выборах на место спикера в законодательном органе штата. В последующие годы он то побеждал, то проигрывал на выборах на различные государственные позиции. В 34 года и в 39 лет он проиграл выборы в конгресс. В 45 лет проиграл выборы в сенат США. В 47 лет проиграл выборы на пост вице-президента. В 49 лет проиграл на выборах в сенат. В возрасте 51 года он был избран президентом США.

Этот человек — Авраам Линкольн, Великий освободитель, 16-й президент США.

На протяжении всего жизненного пути его поддерживал девиз: "Это всего лишь маленькая неудача, но не провал".

Мы читаем этот пример, задумываемся на мгновение, и затем говорим себе: "Ух ты, это именно то, из чего сделаны настоящие лидеры!"

И, говоря это, мы начинаем думать о лидерах как о неких мифологических существах, отделенных от остального человечества и наделенных мистическими силами, наличие которых позволяет им добиваться выдающихся успехов. Многие считают, что лидерами надо родиться... И если этого не случилось, то ты уже никогда не станешь настоящим лидером. В действительности это не так. Современная точка зрения говорит о том, что с помощью терпения, настойчивости и тяжелой работы можно стать эффективным лидером.

Так что же такое лидерство?

В этой статье я хотела бы обсудить "трансформационную модель" лидерства, которая была предложена Бернсом (James MacGregor Burns) и затем получила развитие в работах Басса (Bernard Bass).

По словам Бернса, трансформационное руководство представляет собой процесс, в котором "лидеры и последователи помогают друг другу, чтобы перейти к более высоким уровням морального духа и мотивации".

Трансформационное лидерство предлагает своим последователям нечто большее, чем просто работа для собственной выгоды. Трансформационные лидеры дают последователям вдохновение на поставленные задачи и видение, как эти задачи выполнить. Лидер трансформирует и мотивирует своих последователей через привлекательное видение, вдохновение и индивидуальное внимание. Кроме того, он призывает последователей придумывать новые и новые способы реализации видения, чтобы бросить вызов статусу-кво и добиться большего успеха, поддерживая и развивая инновации в команде.

Рассмотрим две из четырех основных составляющих эффективного лидера.

Создание вдохновляющего видения будущего

В бизнесе видение — это реалистичная, убедительная и привлекательная картина того, где вы хотите быть в будущем. Видение дает направление, расставляет приоритеты и устанавливает критерии, по которым вы можете определить, что достигли того, чего хотели достичь.

Чтобы создать видение, лидеры фокусируются на сильных сторонах организации. Они анализируют, как их отрасль будет развиваться, как конкуренты будут себя вести. Они понимают, как можно внедрить инновации, как им надо реорганизовать свой бизнес и стратегию, чтобы быть успешным в будущем в новых рыночных реалиях.

Они также проверяют реалистичность своего видения путем проведения соответствующих исследований рынка и оценки ключевых рисков.

Трансформационное лидерство является проактивным, т.е. подразумевает решение проблем, взгляд в будущее, неудовлетворенность существующим порядком вещей.

Когда лидеры заканчивают разработку видения, они должны сделать его убедительным и вдохновляющим — это значит, что люди должны видеть, чувствовать, понимать и принимать его. Эффективные лидеры рисуют сочную и яркую картину того, как будет выглядеть будущее, когда их видение будет реализовано. Они рассказывают вдохновляющие истории и объясняют видение так, что каждый может увидеть себя и свою роль в нем.

Мотивирование и вдохновение людей

Вдохновляющее видение является основой для лидерства. А то, как лидеры умеют мотивировать и воодушевлять людей, помогает им превращать видение в реальность.

Например, когда вы начинаете новый проект, у вас обычно много энтузиазма, поэтому сначала нет проблем с поддержкой проекта. Однако по мере продвижения появляются сложности и уровень мотивации падает, особенно если для осуществления проекта необходимо провести значительные изменения на уровне команды или организации в целом.

Поэтому лидерам надо уделять особое внимание тому, чтобы на протяжении всего проекта показывать людям, как соединяется видение с их индивидуальными потребностями и целями.

Одним из способов достижения этого является "теория ожиданий". Эффективные лидеры соединяют вместе 2 различных типа ожиданий:

Ожидание того, что если сотрудник прикладывает к своей работе много усилий (в том числе и дополнительных), то это приводит к хорошему результату. Ожидание того, что хорошие результаты ведут к привлекательному вознаграждению и различным бонусам.

Такой подход вдохновляет людей на то, чтобы достигать успеха, прикладывая максимум усилий, так как они в результате ожидают получить за это вознаграждение (как материальное, так и нематериальное)

Другой подход состоит в том, чтобы преобразовать видение в то, какие выгоды получат клиенты команды, и затем коммуницировать это регулярно команде в привлекательном и вовлекающем их виде.

Также очень важно для лидера иметь авторитет эксперта. Люди восхищаются и верят лидерам, потому что те являются профессионалами своего дела. У таких лидеров есть доверие, и они заслужили право на то, чтобы к ним прислушивались и следовали за ними. Этим лидерам значительно легче мотивировать и вести за собой людей.

Еще две ключевые характеристики эффективного лидера мы рассмотрим в следующей статье.