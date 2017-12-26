Какими компетенциями должен обладать эффективный HR

На данный момент никто не рассматривает HR-специалиста как кадровика, рекрутера или как просто сервисное подразделение.

Сегодня главной задачей HR в компании является стратегия управления человеческими ресурсами и контроль того, насколько она соответствует цели бизнеса и помогает его развитию. Поэтому чтобы быть максимально эффективным, такой специалист должен понимать все ключевые бизнес-процессы: продукт или технологию предоставления услуг, маркетинг, финансовую модель, продажи и др.

Более того, современный HR должен обладать определенным набором компетенций, и проактивность, на мой взгляд, основная из них. В это понятие стоит вложить способность и готовность выходить за рамки привычных обязанностей, умение смотреть шире, мыслить нестандартно, быстро адаптироваться к изменениям, предлагать идеи, которые позволят улучшить процессы и результаты. И на самом деле очень мало людей проактивны, большинство просто не начинает действовать без указания от руководителя. Но это глобальная проблема, которая затрагивает разные области.

Безусловным преимуществом HR-специалиста я бы назвала психологическое образование, так как вообще считаю, что по большому счету такое образование нужно всем. Умение разбираться в людях (как в себе, так и в окружающих), в их поведении и мотивах, выстраивать продуктивные отношения с другими — эти навыки будут полезны не только для построения успешной карьеры, но и счастливой жизни в целом. И очень помогут в работе с внутренними коммуникациями — одной из важнейших задач HR, напрямую влияющей на бизнес-процессы и эффективность сотрудников.

Здесь есть три основные цели, которые стоит отметить. Первая — это, конечно же, развитие правильной корпоративной культуры: ценности, миссия, стратегия, корпоративный кодекс. Сотрудник должен понимать, насколько они подходят и соответствуют его личным принципам, сможет ли он быть эффективным и развиваться дальше в этой системе.

Вторая — это повышение вовлеченности сотрудников за счет понимания глобальных целей организации и осознания своего вклада в общие результаты. Если я осознаю, как моя "маленькая" работа каждый день влияет на "большие" результаты, то работаю более вовлечено, так как понимаю свою причастность к успеху всей компании.

Ну и третья — это повышение эффективности сотрудников за счет доступности всей необходимой информации для работы: кто за что отвечает в организации, к кому я могу обратиться для решения какого-то вопроса, где и как я могу получить необходимые ресурсы для выполнения задачи. Такие простые вещи, как актуальная структура, функции и контакты сотрудников, описанные бизнес-процессы, бланки заявок и т.д. могут значительно повысить скорость решения проблем и выполнения задач сотрудниками.

Идеальный HR — это лидер, который чувствует бизнес, в котором работает, постоянно учится и знает все тренды. Например, в последние несколько лет в HR-среде набирает популярности Talant Recruiter. Такой специалист смотрит на организацию в целом, понимает ее потребности в каждом направлении, мыслит стратегически. Он не ограничен заявкой на подбор персонала, а оценивает потенциал рынка труда с одной стороны и внутренний потенциал (talent pool) организации с другой. На основании комплексного анализа всех факторов предлагает оптимальное решение по заполнению вакансии. Но такого специалиста нелегко найти как в телеком, IT, так и в любой другой сфере. У нас в стране очень мало качественных образовательных продуктов в сфере современного HR, поэтому те немногие специалисты, кто есть на рынке, очень быстро растут и становятся руководителями либо уходят в консалтинг. Поэтому самый надежный способ получить в свою команду профессионально HR — растить и учить самостоятельно.