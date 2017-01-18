Минобразования предложило изменения в учебном плане для старших классов

В Министерстве образования и науки Украины предложили изменения в учебном плане для старших классов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, в МОН предлагают сократить количество обязательных предметов с 22 до 9 с целью определения профильных предметов. Таким образом, старшая школа должна стать профильной. Предлагается избавиться от такого явления как "универсальный профиль". В зависимости от собственных ресурсов и возможностей, школы самостоятельно будут выбирать профиль. Если же это большая школа, в которой учится несколько параллелей, школа сможет иметь классы с различными профилями обучения, а дети — выбирать необходимый им профиль обучения. Кроме того, школы смогут создавать собственные "спецкурсы" для углубления профильного обучения.

Также в старшой школе появятся так называемые интегрированные предметы "Литература", "История", "Человек и общество", "Математика". "В старшей школе ребенок должен обязательно получить целостную картину мира. Именно поэтому, даже если школа выбирает для углубленного изучения гуманитарные предметы, общие знания по биологии, географии, астрономии, экологии, физике и химии она получает в рамках интегрированного предмета "Человек и природа", который в такой школе будет читаться 3 часа в неделю. Интегрированные знания по правоведению, экономике, предмету школьники старших классов будут получать в рамках предмета "Человек и общество", — говорится в сообщении.



