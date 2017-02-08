На социальную стипендию смогут претендовать больше студентов

Кабинет министров расширил перечень категорий студентов, имеющих право на социальную стипендию. Соответствующие изменения в постановление Кабмина от 28 декабря 2016 № 1045 были внесены на заседании правительства в среду.

Как рассказал министр социальной политики Андрей Рева, этими изменениями дополняется перечень категорий студентов высших учебных заведений, которые могут претендовать на социальную стипендию. По его словам, к этому перечню добавлены дети-инвалиды, инвалиды 1-3 группы, лица, которые получают государственную социальную помощь как малообеспеченные семьи, и лица, получаемые социальные стипендии по решению Верховной Рады.

Рева подчеркнул, что такие изменения будут учтены для пересчета стипендий с 1 января 2017 года.

Вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко заявил, что выплата социальных стипендий начата с 6 февраля.

В то же время он отметил, что в случае, если какое-то высшее учебное заведение подаст в органы соцзащиты списки студентов, имеющих право на получение социальных стипендий, позже, в феврале эти стипендии все равно будут выплачены.

Как сообщало Delo.UA, Кабмин установил размеры академических стипендий:

- для учеников профессионально-технических училищ — 415 грн;

- для студентов ВУЗов I—II уровня аккредитации ("младший специалист", "бакалавр") — 830 грн;

- для студентов ВУЗов I—II уровня аккредитации ("младший специалист", "бакалавр"), специальностей, для которых установили повышенные стипендии — 1056 грн;

- для студентов ВУЗов III—IV уровня аккредитации, научных заведений ("бакалавр", "специалист", "магистр") — 1100 грн;

- для студентов ВУЗов III—IV уровня аккредитации, научных заведений ("бакалавр", "специалист", "магистр"), специальностей, для которых установили повышенные стипендии — 1400 грн.

Кабмин установил размеры социальных стипендий:

- для учеников профессионально-технических училищ — 1000 грн;

- для студентов ВУЗов и научных заведений — 2000 грн.