Научные работы соберут в едином хранилище для проверки на плагиат

16 января 2017, 13:35
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После запуска электронного хранилища академических текстов в течение 2018-2019 годов планируется создание национальной наукометрической системы

Научные работы соберут в едином хранилище для проверки на плагиат | Образование | Дело Увеличить картинку

Министерство образования и науки до 2018 года намерено запустить электронное хранилище академических текстов (репозитарий) для проверки их на плагиат.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства.

"Важным шагом в поддержку академической добропорядочности станет создание в конца 2017 года национального репозитария академических текстов. В нем будут собраны фактически все образовательные и научные тексты в виде, в котором они подвергаются обработке, просмотру и сравнению", — говорится в нем.

Согласно сообщению, на данный момент уже создан проект положения о национальном репозитарии академических текстов и идет разработка регламента его работы, в котором будут определены все технические вопросы.

Отмечается, что после запуска ресурса в течение 2018-2019 годов планируется создание национальной наукометрической системы.

Репозитарий — место, где хранятся и поддерживаются какие-либо данные, чаще в виде файлов, доступных для дальнейшего использования.

Напомним, 22 июля 2016 года Кабинет Министров принял решение о создании единого национального репозитария академических текстов для проверки их на плагиат.

Главная цель создания национального репозитария — упорядочение единой базы научных текстов, с которой смогут работать антиплагиатные программы.

Стоимость создания репозитария в МОН оценивают в 180 тысяч гривень.

По материалам: Українські Новини
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Теги: образование , наука

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Научные работы соберут в едином хранилище для проверки на плагиат | Образование | Дело
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