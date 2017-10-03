Воспитать ген лидерства невозможно, он либо есть, либо нет — Глеб Загорий

Миша Миколишин (15 лет, Киев) — инженер-разработчик проекта "Космический старт без ракет". Миша придумал ракету, которая может запускать на орбиту Земли много спутников весом до 1,5 кг. Это даст возможность многим организациям, даже университетам, исследовать космос.

Команда Миши TermWorm заняла 17-е место в международном хакатоне NASA Space Apps Challenge 2017 в номинации People's Choice. TermWorm — веб-сервис быстрого поиска значения терминов. Проект подтягивает всю относящуюся к искомому термину информацию на одну страницу. На поиски уходит вдвое меньше времени, чем у аналогичных сервисов.

Кто из реальных исторических персонажей вас восхищает?

Меня восхищают люди, которые делали большие системы из маленьких. Например, лидеры небольших государств, создавших империи. Первый человек — это сын Филипа ІІ Македонского Александр, который вошел в историю, как Александр Македонский. Второй — маленький мальчик Тангиз, который в истории известен как Чингизхан.

Вы не думали связать свою жизнь с изучением истории?

В подростковом возрасте я увлекался математикой, физикой и историей. Планировал связать свою жизнь с математикой, поступить в институт в Москве. Но родители не нашли в себе смелости отпустить меня за тысячу километров от дома. Поэтому я поступил в Киевский национальный экономической университет (КНЭУ) на факультет международной экономики. Но история всегда оставалась моим хобби, а знание математики и мой характер помогли адаптироваться к различным жизненным ситуациям и добиться результатов.

Вы получили экономическое образование. Почему же карьера сложилась в фармацевтике?

Все просто. Сейчас я занимаюсь больше политикой. Фармацевтика — это часть меня, часть бизнеса, семейное ремесло. Оба моих родителя — фармацевты, я у них единственный сын и не мог нарушить традицию. Поэтому на третьем курсе КНЭУ параллельно поступил в Харьковскую фармацевтическую академию — единственный профильный вуз, оставшийся в Украине.

И первое, и второе образование мне очень помогли. Я начал работу на предприятии с позиции рядового менеджера и прошел всю иерархическую лестницу — от управленца среднего звена в отделе экспорта до генерального директора. Если бы я не получил специальных знаний в области фармацевтики, я бы выглядел глупцом по сравнению с людьми, с которыми мне приходилось работать. А этого я допустить не мог.

В жизни нужно понять одну вещь — никогда нельзя прекращать учиться. В вузах, на курсах и тренингах, самостоятельно — вариантов сегодня много. Главное — не останавливаться. Основываясь на этом утверждении, я защитил кандидатскую диссертацию, а в 2014 году получил и степень доктора наук, а в прошлом году стал профессором и продолжаю преподавать в украинских вузах.

Ваш отец Владимир Загорий сделал себе имя в фармацевтике. Вы чувствовали конкуренцию с отцом?

Модель нашей семьи — лидерская. Много лет "пост" лидера занимал мой отец. Однажды он понял, что я обгоняю его с точки зрения профессионального роста, взглядов на жизнь и торжественно передал мне бразды правления. Это событие мы отметили за огромным столом, где собралось 3 поколения нашей семьи. Отец уступил мне место во главе стола, на котором я сижу и сейчас.

Не очень просто в 36 лет получить бразды правления большой семьей — это огромная ответственность. Но мое воспитание и заложенные родителями принципы помогают мне с этим справляться.

Невозможно развиваться в жизни без способности брать, удерживать и распоряжаться ответственностью. Если этого не делать, останешься в серой массе. Выбор за тобой.

Вы большой акцент делаете на ответственность. Меценатство, с вашей точки зрения, тоже ответственность?

Меценатство давно стало одной из главных ценностей нашей семьи. В процессе задействованы практически все. Мы вкладываем в реализуемые проекты много временных и энергетических ресурсов. Уже в течение года моя жена Катя развивает направление, главной задачей которого мы определили введения понятия "культура меценатства" в Украине.

Сегодня многие используют подобные проекты не для тех целей, для которых они предназначены. Еще хорошо, если человек становится меценатом из понимания must have. Но когда это начинают использовать в предвыборных кампаниях, PR-е и тому подобных вещах — такие варианты, на мой взгляд, выходят за все рамки.

Меценатство уже "вросло" в меня корнями, это часть моей жизни. Это та проекция, от которой я чаще всего получаю обратную связь в совершенно разных ситуациях. И неотъемлемой частью меценатства является ответственность за тех людей, которые по разным причинам не могут получить то, что им сейчас необходимо. Это не значит, что мы помогаем всем, кто к нам обращается. Часто приходится отказывать. Но если я понимаю, что у людей катастрофически безвыходная ситуация, которая не может измениться даже при титанических усилиях с их стороны, то я приму положительное решение.

Например, в Центре детской кардиологии и кардиохирургии им. Н. Амосова работают талантливейшие специалисты, входящие в топ-10 мира. Они делают чудеса. Но Центр — государственная структура, которая не может позволить себе приобрести современные технологии. Чтобы дать возможность развиваться великим людям, работающим в Центре, мы ему активно помогаем.

Еще один проект, которым руководит моя жена — Институт истории моды, — целью которого является восстановление культуры нашей страны.

Да и все картины, которые вы видите у нас в офисе, тоже часть меценатства.

Как вы думаете — в чем секрет успеха?

Относительный аскетизм и лидерство. Первое — это корневая ценность меценатства, второе — ген, который дается от рождения. Воспитать ген лидерства невозможно, он либо есть, либо нет. Проявиться этот ген может дважды в жизни: в раннем детстве или в момент принятия на себя ответственности родителя. Именно принятия ответственности, а не просто рождения ребенка.

И еще я бы выделил "не успокоенность натуры". Меня в детстве ругали за постоянную непоседливость, но теперь я понимаю, насколько эта черта важна во взрослой жизни. Если занимаешься наукой — стремишься докопаться до истины, если развиваешься в бизнесе — стремишься довести все дела до максимального эффекта.

А какого-либо секрета успеха я не знаю. Знаю только одно — если ничего не делать, ничего не получится. До 80% всех идей — неэффективны. Но из этих 80%, половину идей люди все-таки стремятся реализовать. Таким образом, соблюдается закон баланса — одни зарабатывают, другие теряют такую же сумму.

Вы увлекаетесь джиу-джитсу? Почему именно этот вид единоборств?

Джиу-джитсу — это прародитель всех восточных единоборств. "Дзю" (джиу) означает гибкий, гнущийся. Джитсу — это техника действия, деланье. Система была придумана монахами с целью защитить себя, но не нанести большого урона противнику. Философия этого единоборства заключается в следующем — энергия, посылаемая одним человеком для удара, проходит по кругу и возвращается к нему же. В следующий раз этот человек подумает, а нужно ли отправлять такую энергию?!

Еще одно философское наполнение джиу-джитсу говорит о гибкости. Сколько бы тяжелому колючему снегу не падать на ветку ивы, она сбросит этот снег. А что будет с дубом? Он сломается, потому что не согнется, чтобы остаться в живых. Я много лет занимаюсь джиу-джитсу, но до сих пор не могу похвастаться обретением истинной гибкости в жизни. Возможно, развитие этого качества в себе стало одной из причин создания Ассоциации джиу-джитсу Украины. Сегодня участники клубов Ассоциации занимают призовые места на европейских и мировых соревнованиях, развиваются сами, и вместе с ними развиваюсь я.

Интервью проведено в рамках проекта "Завтра_2037", где талантливые дети Украины делятся своими невероятными изобретениями и достижениями. 7 октября в Киеве вы услышите концентрат инсайтов для маркетологов, HR-специалистов, прогрессивных преподавателей, родителей и всех, кто активно задумывается о завтра. И все это — от футурологов, визионеров будущего — сегодняшних подростков.