Очно, дистанційно чи змішано: як працюватимуть українські школи в умовах відключення електроенергії

За даними Міністерства освіти і науки України, до нового 2024-2025 навчального року більшість українських шкіл готові працювати в очному форматі. Понад 7,3 тисячі шкіл (58%) планують приймати учнів безпосередньо у класах, де навчатиметься більш ніж 1,7 мільйона дітей.

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Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час наради з головами ОВА.

При цьому, 2,4 тисячі шкіл (19%) працюватимуть дистанційно, а 2,8 тисячі (22%) — за змішаною формою.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко під час наради зазначив, що на кінець навчального року приблизно 50% шкіл могли забезпечити освітній процес завдяки альтернативним джерелам живлення. В закладах освіти наразі є більш ніж 12 тисяч генераторів. Керівникам областей доручено обстежити освітні заклади на предмет їхньої готовності до наступного опалювального сезону.

Уряд цього року передбачив 2,5 млрд грн на облаштування безпечних умов у школах. На даний момент розподілено кошти на 50 проєктів, а загалом укриттями забезпечено 10,5 тисяч шкіл. У понад 5 тисячах шкіл є умови для організації навчання в сховищах.

Під час наради, окрема увага приділялася готовності шкіл до опалювального сезону. Керівникам областей доручено провести обстеження освітніх закладів для забезпечення безперебійного навчального процесу в зимовий період.

Уряд також виділив 1 млрд грн на придбання шкільних автобусів, а увага приділяється питанню безбар’єрності в освітніх закладах, розбудовуючи комфортне середовище для кожного українця. Також обговорювалися питання навчання українських дітей за кордоном, забезпечення їх можливостями для вивчення української програми та збереження зв’язків із батьківщиною.

Через проблеми в енергетиці школи можуть почати навчальний рік раніше

Через обмеження у використанні енергоресурсів на всій території України Міністерство освіти і науки рекомендує розпочати навчання для частини студентів вишів у першій половині серпня 2024-го, а також – вчитися у суботу у теплі місяці року.

Як наголошують у МОН, також рекомендації для підготовки до нового навчального року незабаром отримають заклади загальної середньої освіти.

А от школам МОН не рекомендуватиме розпочинати новий 2024/2025 навчальний рік раніше, проте разі погіршення ситуації в енергетиці учні можуть повернутися до змішаного або онлайн навчання, а уроки розпочинатимуться в 10:00.