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Почему клиентоцентризм — хорошо, а сотрудникоцентризм — еще лучше — Ольга Устинова, CEO Vodafonе Украина

  05 октября 2017, 15:00
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Ольга Устинова, СЕО телеком-оператора Vodafonе Украина, о том, почему не стоит воспринимать сотрудников как ресурс к достижению клиентского счастья

Ольга Устинова Ольга Устинова генеральный директор Vodafone Украина

Глава телеком-оператора Vodafonе Украина Ольга Устинова на Business Wisdom Summit 2017 не смогла прийти лично, но помогли технологии — она записала свое выступление на видео.

Многие не единожды задавались вопросами о том, какие же качества нужны успешному СЕО и зависит ли признание менеджера от его мечт о профессии в детстве. Глава телеком-оператора Vodafonе точно уверена — ее детское желание стать президентом помогло ей достичь должности генерального директора.

Немало внимания Устинова уделила и тому, как опыт помог ей измениться и добавить красок в свою черно-белую менеджерскую палитру, а также почему людям важно давать право на ошибку.

СЕО телеком-оператора рассказала и о том, как на внутренний настрой в компании влияет выработка общих ценностей, и зачем нужна плоская структура для компании. По мнению Ольги Устиновой, только в такой среде может что-то родиться, ведь сотрудники не боятся экспериментировать и открываются новому. А топ-менеджер должен понимать, что он далеко не самый умный в компании, и есть внутренние эксперты, которые часто могут помочь принять правильное решение.

Ольга также поделилась опытом смены вектора в Vodafone. По ее словам, модель клиентоцентричности не слишком удачна, ведь в ней часто забывают о роли сотрудника, воспринимая его как ресурс для достижения клиентского счастья. "Но несчастные сотрудники не могут сделать счастливыми клиентов, поэтому наша цель — стать любимым оператором и для клиентов, и для сотрудников", — делится глава Vodafone в Украине.

О том, какими же качествами должен обладать СЕО, роли "я" и "мы" в компании, трендах и рисках 2017-го — читайте в интервью Ольги Устиновой для "ТОП-100. Рейтинги крупнейших".
Карьера

Автор: Ольга Устинова Ольга
Устинова
генеральный директор Vodafone Украина

По материалам: "Дело"
Раздел: >
Теги: vodafone , клиент , bws , business wisdom summit

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Почему клиентоцентризм — хорошо, а сотрудникоцентризм — еще лучше — Ольга Устинова, CEO Vodafonе Украина | Карьера | Дело
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