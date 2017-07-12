Прекратите использовать PowerPoint! Это может навредить вашей репутации

12 июля 2017, 19:25
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Согласно новому исследованию Гарвардского университета, PowerPoint, очень вредная и неправильно используемая презентационная платформа, которая может навредить восприятию вас и вашего бренда. Исследовательская группа изучила его преимущества и недостатки перед "масштабируемыми пользовательскими интерфейсами" и устными презентациями

Прекратите использовать PowerPoint! Это может навредить вашей репутации | Карьера | Дело Увеличить картинку

Исследовательская группа в Гарварде провела двухэтапное анонимное исследование, чтобы найти ответ на вопрос: "Насколько эффективен PowerPoint как инструмент презентации? Какие у него преимущества и недостатки перед "масштабируемыми пользовательскими интерфейсами", такими как ZUI, и устными презентациями?"

Результаты исследования говорят, что PowerPoint не позволяет достичь цели в двух ключевых областях: увеличить эффект от передачи информации вашей целевой аудитории и улучшить восприятие людьми вашего бренда и вас, сообщает Forbes.

Онлайн аудитория не нашла в презентациях с PowerPoint преимуществ перед устными презентациями. Обратный эффект удваивается, если учесть сколько времени и ресурсов тратится на создание слайдов. Также исследование говорит о том, что "презентации влияют на основные суждения участников о бизнес-решении и предполагают, что "двигающиеся" презентации, создаваемые, например, в Prezi, могут принести больше пользы, как в поведенческом, так и в эмпирическом аспекте". Участники исследования пришли к выводу, что такие презентации были более организованными (13 %), привлекательными (16%), убедительными (22%) и эффективными (25%), по сравнению со слайдами PowerPoint и устными презентациями.

Исследование также показало, что аудитория лучше воспринимает последовательные линейные переходы, масштабирование и панорамирование по виртуальному холсту. По сути, исчезает эффект ожидания "следующего слайда".

Результаты также говорят о том, что докладчики, которые использовали презентации Prezi, выглядели в глазах аудитории более профессиональными и осведомленными.

Однако не у всех сложилось такое мнение. Многие по-прежнему считают PowerPoint лучшей программой для создания презентаций, а о продуктах ZUI отзываются, как о "непонятных", "с малым количеством возможностей работы со шрифтами и другими элементами" и т.д.

В занятом и скоростном мире проблема передачи и восприятия информации является очень серьезной, как для крупных, таки для мелких предприятий всего мира. Потраченное время и ресурсы — это не только деньги, — это отсутствие вдохновения у ваших сотрудников и интереса у ваших клиентов. PowerPoint развивается и старается быть лучше, но данные исследования Гарвардского университета говорят о том, что возможно, эта программа — не лучший инструмент для работы.

По материалам: "Дело"
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Теги: конференция , семинары , карьера , репутация

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Прекратите использовать PowerPoint! Это может навредить вашей репутации | Карьера | Дело
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