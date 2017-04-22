Почему в Украине недооценивают профессию секретаря

"Я работаю секретарем", — спокойно и без доли стеснения представляется мне во время светской беседы в Палермо 45-летняя Лаура, импозантная итальянка, внешний вид которой никак не выдает в ней представителя этой профессии.

А вот другая реплика:

"Можно мою должность назвать по-другому как-то — начальник отдела делопроизводства или административный директор?", — просит меня уже в Киеве 22-летняя Евгения. И в ответ на мое "почему?" отвечает, что ей неловко говорить, что она "всего лишь секретарь", на мероприятиях и презентациях.

Это как-то несерьезно и несолидно по три года работать секретарем — вспоминаю я робкие возражения многих других соискателей.

В конце 90-х профессия секретаря считалась вполне приемлемым местом для начала любой карьеры. Я сама начинала именно с этой позиции в одной аграрной компании. Пришел на должность секретаря приемной, через полгода перешел на позицию административного ассистента, еще через год получил должность помощника бухгалтера, маркетолога, финансового директора или руководителя департамента по связям с общественностью. Открой сегодня трудовую книжку многих женщин-руководителей — и получи иллюстрацию этой цепочки. Мужчины в ней первую ступень обычно пропускают. Но мы не о гендере, а о профессии, которой нет.

Сегодня профессиональную карьеру можно начинать с 1-2 курса университета. Чем больше осознанности в выборе ВУЗа, тем больше возможностей для удаленной, парт-тайм и других форматов работы для начинающих. Тогда к окончанию университета можно претендовать на позицию младшего специалиста в профильных департаментах компаний. По сути первую профессиональную ступень заменили различные программы стажировки, парт-тайм работа, проектные задачи.

Секретарь, административный ассистент, секретарь приемной, офис-менеджер — все это профессии, которые работодателем воспринимаются как не самые значимые в организации. Бюджет и ожидания от них формируются по остаточному принципу. Решения о замене сотрудника принимаются обычно легко. А об образовании такого специалиста в компании иногда знает только кадровик. При этом административные функции, выполняемые этими сотрудниками, важны в любой компании.

Каким-то образом мы пришли к тому, что профессия секретаря у нас в стране утратила значение и ценность одновременно и для специалистов, и для работодателей. И что мы получили? Представьте обычный день в офисе.

От телефонного ответа секретаря — как быстро ответили, насколько грамотным и приветливым был ответ — зависит желание и готовность звонящего общаться с кем-то в компании дальше.

По внешнему виду секретаря и состоянию его рабочего места — соответствие корпоративному стилю или требованиям делового этикета, внимательность к деталям, вежливое обращение, выдержанность, опрятность или порядок, профессионализм, четкость, пунктуальность — можно сложить первое впечатление о компании (оно же бывает и последним).

Театр начинается с вешалки, извините за обобщение. Имидж и профессиональная репутация компании начинают формироваться с секретаря.

Грамотно ли оформлено исходящее письмо, четко ли сформулирован ответ на входящий запрос, выдержана ли пунктуальность в телефонной коммуникации, тактичным ли был отказ — все это определяет имидж компании далеко за рамками каждой отдельно взятой коммуникации. Секретарь — это первый и иногда единственный человек, который формирует имидж своего руководителя, всей команды, в которой работает.

И если это так, то и требования к специалисту, который предопределяет во многом судьбу компании, не могут сводиться к умению работать с компьютером и базовому знанию иностранного языка.

Как и в большинстве проблем управления персоналом, этот вопрос не может быть решен без участия всех заинтересованных сторон. Успех команды начинается с понимания важности вклада каждого, и работодатель, который в данном случае находится в более сильной позиции (секретари в большинстве имеют мало опыта и редко могут диктовать условия, в отличие от более опытных и высокооплачиваемых сотрудников), может кардинальным образом изменить ситуацию, начав с качественного отбора на позицию или с проведения тренинга для сотрудников административных функций. В то же время абсолютно убеждена в том, что недостаточное признание или оплата никогда не могут быть оправданием непрофессионального отношения к работе, и ответственность за качественное выполнение своих функций — это дело чести.

Замкнутый круг, в котором нет уважения к этой позиции ни со стороны руководителей, ни, как результат, со стороны самих специалистов, может быть только совместным признанием значимости работы этого человека для всей команды.

Хорошая услуга не может стоить дешево. Качественный сервис не могут давать непрофессиональные специалисты. И они, в свою очередь, не могут стоить дешево.