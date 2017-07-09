Работа и родительство: как развивать карьеру, сохранить семью и не потерять себя

Мы не можем увеличить количество часов в сутках или сократить списки дел, но мы можем определить приоритеты. Мы можем делать то, что оказывает сильное позитивное воздействие на нашу карьеру, семью и благополучие в каждый конкретный момент времени.

Думайте об этом, как о сильных шагах работающих родителей. Сильный шаг занимает до семи минут и может быть сделан без каких-либо дополнительных ресурсов. И, что самое важное, он обеспечивает огромное преимущество одной или нескольким основным областям вашей жизни: карьере, семье и личному развитию.

Попробуйте сделать эти семь шагов.

Шаг 1. Напомните боссу о своих достижениях

Большинство из нас так сосредоточено на том, чтобы просто сделать свою работу, что мы забываем о своих достижениях и не говорим о них руководителям. Обратите внимание вашего босса на свои успехи — отправьте короткое письмо по электронной почте, не хвастайтесь, а констатируйте факты. Например, "Сообщаю вам, что проект N по-прежнему проходит хорошо, клиент проектом доволен. Следующий шаг: обработать данные, которые вы получите в виде отчета к четвергу".

Сообщение должно содержать только реальную информацию. Отправляя его, вы будете выглядеть компетентным, коммуникативным, и покажете себя, как отличного топ-исполнителя.

Шаг 2. Загрузите приложение New York Times Seven-Minute Workout на свой телефон и используйте его

Приложение для кардио и силовой физической нагрузки и поддержания хорошей формы у людей, которые не обладают времени для посещения фитнес-залов. Всего 7 минут в день интенсивной тренировки — вы будете приятно удивлены результатом.

Шаг 3. Репетируйте свою "ключевую победу"

Когда-нибудь, может быть завтра, а может быть через месяц вы окажетесь в лифте с топ-менеджером компании или важным клиентом. Не потеряйте эту возможность — подготовьте хотя бы один короткий спич, сообщающий об успехах недавно реализованного проекта. Всегда будьте готовы произвести впечатление.

Шаг 4. Отказывайтесь от того, что для вас неважно

Откройте свой календарь и посмотрите планы на следующие несколько недель. Найдите один пункт, от которого можете легко отказаться. Вежливо откажитесь от участия в школьной ярмарке или попросите младшего коллегу присутствовать на еженедельном собрании по продажам и кратко проинформировать вас о результатах. Вы только что вернули себе как минимум час времени, чтобы уделить его тому, что для вас действительно важно.

Шаг 5. Ужинайте вместе с семьей

Тридцать лет назад ежедневные семейные ужины считались нормой. Сегодня ситуация изменилась. Родители приходят поздно домой голодными, их встречают голодные дети, которым еще нужно сделать уроки. Ситуацию спасает еда с доставкой или блюда быстрого приготовления.

Создайте традицию ужинать всей семьей хотя бы пару раз в месяц, отмечайте важные и не очень важные события, обменивайтесь новостями. Это время подарит приятные моменты и дополнительную возможность побыть вместе. Прямо сейчас выберите время в календаре для первого семейного ужина. Внесите это событие в календарь, как самую важную встречу.

Шаг 6. Обновите свой профиль LinkedIn

Независимо от отрасли, в которой вы работаете и занимаемой должности, профиль в LinkedIn поможет поддержать профессиональную репутацию. Чаще всего ваши клиенты, потенциальные работодатели и рекрутеры просматривают его в первую очередь. Чтобы развивать свою карьеру, поддерживайте профиль актуальным — добавляйте новые навыки, достижения, развивайте сеть контактов. Потратив всего несколько минут на актуализацию, можно получить неожиданный результат в виде новых предложений или проектов.

Шаг 7. Перестаньте поддерживать "режим учителя"

Каждый родитель хочет, чтобы его ребенок получил самое лучшее образование. Но родителям очень тяжело находится в "режиме учителя", после работы объясняя уставшему ребенку очередное правило или математическую задачу. Воспользуйтесь сайтами с занимательными и забавными задачками и примерами. Выбирайте один пример в день и ищите решение вместе с ребенком. Вы оба повеселитесь и повысите аналитические навыки.

Совмещать работу и родительство — это вызов, которым нужно управлять. Процесс будет трудным и долгим, с проблемами на разных направлениях. Но с помощью нескольких практических и эффективных стратегий распределения времени, вы можете не только преуспеть в решении этой проблемы, но и чувствовать себя более уверенными и ответственными.

По материалам HBR