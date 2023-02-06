Розширення мережі освітніх закладів КМDШ

Мережа приватних шкіл та садочків КМDШ оголошує про долучення бренду Clever Kids до своєї мережі освітніх закладів.

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Сьогодні, 06.02.2023, було підписано угоду, яка закріпила факт входження бренду Clever Kids та освітнього закладу на Оболоні за адресою: пр-т. Володимира Івасюка (колишній пр-т. Героїв Сталінграда), 12Н до мережі КМDШ.

КМDШ має більш як 10-річний досвід на ринку освітніх послуг України. Наразі мережа налічує:

три школи, які знаходяться в ЖК Рівер Стоун, ЖК Голосієво та ЖК Рибальський,

синхронна онлайн-школа UA Basic ,

PreSchool , які працюють на базі кожної зі шкіл мережі,

садочки Sense Kids у ЖК Рибальський та КМ Рів'єра Вілледж

Мережа КМDШ завжди була відкрита до партнерства, створення та підтримки високих стандартів та, головне, – пріоритету інтересів дітей у процесі освіти та виховання. І наші цінності знайшли відгук із цінностями бренду Clever Kids.

«Бренд Clever Kids має велику історію і займає топові місця у переліку дошкільних освітніх закладів України. Тривалий час я жив на Оболоні та добре знаю, наскільки висока репутація і стандарти якості освіти Clever Kids, вихованцями якого були діти багатьох моїх друзів та знайомих. Тому, я дуже радію, що у мережу КМDШ увійде такий чудовий освітній заклад з його багаторічною експертизою та чудовою командою», – Володимир Козленко, засновник мережі КМDШ.

«Майже 20 років, Clever Kids, заснований нашою родиною, працює на освітньому ринку. Ми доклали чимало зусиль для створення якісного середовища розвитку дітей, і нам дійсно є чим пишатися. Наразі, фокус уваги нашої родини змінився, прийшов час пошуку людей, які продовжать професійно розвивати Clever Kids. Я вважаю, що КМDШ є лідером освітнього ринку та родини Clever Kids незабаром оцінять переваги такого рішення. Особисто я щиро радію тому, що бренд, який вже став частиною мого життя, переходить в надійні руки та стане складовою великої мережі КМDШ», – Ілля Демиденко, засновник бренду Clever Kids.

«Сlever Kids, як частина мережі КМDШ, продовжить надання освітніх послуг за найвищими стандартами, в основі яких повага до дитини, всебічний розвиток, використання передових методик та кваліфікована команда. Особливу увагу ми приділяємо питанням безпеки та енергетичної незалежності своїх закладів – забезпечення локацій генераторами, сертифікація укриттів, запровадження єдиних норм Безпекової політики на рівні мережі, та спеціальні тренінги для персоналу», зазначила генеральна директорка мережі КМDШ, Ліна Жигінас.

Ми розширюємо географію та об’єднуємось, щоб стати сильнішими і ближчими для наших клієнтів!