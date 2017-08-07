Сегодня завершается зачисление абитуриентов на бюджет

07 августа 2017, 09:43
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Зачисление на бюджет должно произойти до 12:00 понедельника, 7 августа, при этом перевод на свободные места госзаказа происходит до 18 августа

Сегодня завершается зачисление абитуриентов на бюджет | Образование | Дело Увеличить картинку

В Украине в понедельник, 7 августа, высшие учебные заведения должны завершить зачисление абитуриентов, рекомендованных к зачислению на бюджетную форму обучения, сообщает Министерство образования и науки Украины.

Согласно информации на сайте Минобразования, зачисление на бюджет должно произойти до 12:00 понедельника, 7 августа, при этом перевод на свободные места госзаказа происходит до 18 августа.

Также 7 августа вузы должны проинформировать госзаказчика о количестве вакантных мест в разрезе специальностей, специализаций и конкурсных предложений.

Минобразования рекомендует создать для каждого конкурсного предложения реестры лиц, которые могут претендовать на перевод на бюджетные места, и обнародовать их на сайтах вузов и стендах приемных комиссий.

"Минобразования обращает внимание, что претендовать на вакантные места госзаказа могут только те, кто зачислен на обучение на соответствующее конкурсное предложение на контрактной основе. Кроме того, они не должны были получать рекомендации к зачислению на места госзаказа", — говорится в сообщении.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Теги: вузы , абитуриент , студенты , минобразования

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Сегодня завершается зачисление абитуриентов на бюджет | Образование | Дело
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