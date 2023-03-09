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Школи Київської області 9 березня працюватимуть дистанційно — ОВА
В Київській області заклади середньої освіти проводитимуть навчальний процес дистанційно лише 9 березня, щодо подальших днів таке рішення не приймали.
Про це повідомила пресслужба Київської обласної державної адміністрації.
Рішення ухвалили орієнтуючись на рекомендації прийняті Департаментом освіти і науки Київської обласної військової адміністрації.
"Рішення обумовлене безпековою ситуацією та масованим ракетним ударом ворога, що відбувся в ніч із 8 та 9 березня. Воно стосується всіх освітніх закладів будь-яких форм власності", — пояснили в КМВА.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Закладам дошкільної освіти в КМВА рекомендували працювати в режимі чергових груп.
Аналогічне рішення прийняла міська рада Рівного, повідомив мер Олександр Третяк.
"У зв’язку із масованою нічною атакою ворога, та тривалим перебуванням дітей в сховищах, прийняли рішення спільно з управлінням освіти, сьогодні, 9 березня, школи Рівного перевести на асинхронний режим навчання. Заклади дошкільної освіти працюватимуть в звичному режимі", — пояснив він.
Нагадаємо, що в столичних школах відновили навчальний процес тільки 30 січня після тривалих зимових канікул. В КМДА також вирішили, що у школах Києва навчання триватиме лише у світлий час доби.
Джерело фото: ua.depositphotos.com