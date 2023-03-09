Школи Київської області 9 березня працюватимуть дистанційно — ОВА

В Київській області заклади середньої освіти проводитимуть навчальний процес дистанційно лише 9 березня, щодо подальших днів таке рішення не приймали.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр та ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

Про це повідомила пресслужба Київської обласної державної адміністрації.

Рішення ухвалили орієнтуючись на рекомендації прийняті Департаментом освіти і науки Київської обласної військової адміністрації.

"Рішення обумовлене безпековою ситуацією та масованим ракетним ударом ворога, що відбувся в ніч із 8 та 9 березня. Воно стосується всіх освітніх закладів будь-яких форм власності", — пояснили в КМВА.

Закладам дошкільної освіти в КМВА рекомендували працювати в режимі чергових груп.

Аналогічне рішення прийняла міська рада Рівного, повідомив мер Олександр Третяк.

"У зв’язку із масованою нічною атакою ворога, та тривалим перебуванням дітей в сховищах, прийняли рішення спільно з управлінням освіти, сьогодні, 9 березня, школи Рівного перевести на асинхронний режим навчання. Заклади дошкільної освіти працюватимуть в звичному режимі", — пояснив він.

Нагадаємо, що в столичних школах відновили навчальний процес тільки 30 січня після тривалих зимових канікул. В КМДА також вирішили, що у школах Києва навчання триватиме лише у світлий час доби.

Джерело фото: ua.depositphotos.com