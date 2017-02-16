Сколько компаний не готовы оплачивать декретный отпуск

По данным государственной статистики, в 2016 году минимум половина трудоспособного населения страны работала неофициально. А это значит, что оплата больничных, отпусков и декретных осуществляется по усмотрению работодателя.

Согласно данным сайта hh.ua, две трети женщин, которые ходили в декрет в течение последних 5 лет, утверждают, что работодатель официально оформил декретный отпуск и отпустил в положенный по закону срок. Остальным женщинам повезло гораздо меньше. В частности, каждой десятой предложили написать заявление на увольнение "по собственному желанию". Еще 6% опрошенных утверждают, что за ними якобы сохранили рабочее место, но нашли повод уволить после выхода на работу. И только 8% работодатель предложил альтернативный вариант — удаленную занятость или отпуск "за свой счет" с обещанием сохранить рабочее место.

Также, как показывают данные опроса, три четверти декретниц получили выплаты пособий по беременности и родам официально и в полном объеме. При этом с каждой четвертой респонденткой работодатель обошелся не так, как того требует закон. Одна из десяти женщин не получила материальную компенсацию от компании. Остальным пособие по беременности и родам выплатили частично или полностью "в конверте".