"Смарт-Холдинг" Новинского нанял директора по персоналу из "Рошен" Порошенко

Акционеры ЧАО "Смарт-холдинг" (Киев) увеличили количественный состав управляющего органа — дирекции — на одного человека, до 7 чел., переизбрав еще на три года прежний состав и доизбрав директора по персоналу.

Как сообщила компания в системе раскрытия информации НКЦБФР, вопрос расширениия состава дирекции рассмотрели ее акционеры на общем собрании 28 сентября текущего года.

При этом акционеры переизбрали генерального директора холдинга Алексея Пертина, а также членов дирекции Юлию Кирьянову (первый заместитель гендиректора), директора по рискам и безопасности Ивана Герасимовича, директора по правовому обеспечению — главного юрисконсульта Ладу Кондуфорову, члена дирекции Михаила Новинского и директора по корпоративному управлению и ценным бумагам Владимира Нусинова.

Доизбрана членом дирекции директор по персоналу холдинга, ранее занимавшая аналогичную должность в кондитерской корпорации "Рошен", Татьяна Гончар.

Все члены дирекции избраны на срок до 28 сентября 2020 года включительно.

Как сообщалось, Komisiano Investments Ltd. (Кипр), основанная бизнесменом Вадимом Новинским в 2012 году, сконцентрировала 75,0957% акций ЧАО "Смарт-холдинг". Кроме того, компания Lovita Investments Ltd. (Кипр) является владельцем 24,9% акций компании.

Согласно сообщению, обнародованному на сайте Лондонской фондовой биржи в конце 2010 года, собственником Smart Holding Group на то время являлась компания Energees Investments бизнесменов Вадима Новинского и Андрея Клямко.

"Смарт-холдинг" владеет 23,76% горно-металлургической группы "Метинвест", 95% акций судостроительного холдинга Smart Maritime Group, 99,97% акций торгово-финансовой компании "Сантис". "Смарт" также владеет крупными активами в топливно-энергетической отрасли, девелопменте и агросекторе.

Основным бенефициаром "Смарт-холдинга" является бизнесмен Вадим Новинский.