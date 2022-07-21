Стратегії заробітку бізнесу на екологічних проєктах на новій лекції "Штаб-квартири"

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Екологічні проєкти дають бізнесу не лише додатковий енергоресурс у вигляді теплової, електричної енергії і якісні органічні добрива, а й додатковий прибуток. Дізнайтеся, як середній бізнес може заробляти на екологічних проєктах та "зеленій" енергетиці вже 27 липня на вебінарі освітнього проєкту «Штаб-квартира».

Спікер: засновник та співвласник енергетичного холдингу "Гідроенергоінвест-Акванова" Ігор Тинний Подробиці та реєстрація: https://shtab.delo.ua/

Умови участі: доступ до вебінару надається за донатом

Ви дізнаєтеся:

Правила диверсифікації — як правильно зберігати активи у різних кошиках?

Давиди та Голіафи — як середньому бізнесу заробляти на ринках, які традиційно контролює держава?

Як успішно керувати бізнесами в різних галузях — від ресторанного до енергетики?

З 2008 року Ігор Тинний є засновником та співвпласником енергетичного холдингу "Гідроенергоінвест-Акванова", який є власником та оператором сонячної та 29 міні гідроелектростанції в Україні загальною потужністю 30 мВт. На різних стадіях девелопменту будівництва знаходиться ще 7 малих ГЕС. Також Ігор – член наглядової ради ПАО «Київспецтранс», провідної компанії у сфері поводження з побутовими відходами в Києві.

Проєкт "Штаб-квартира", створений онлайн-медіа Delo.ua та рейтинговим журналом «ТОП-100. Рейтинги найбільших», аби український бізнес міг ефективніше адаптуватися до воєнних реалій, використовуючи досвід та кейси провідних підприємців, фінансистів та управлінців.

Долучайтеся до вебінару Ігоря Тинного, аби не просто втримати позиції компанії у турбулентність, але й вивести бізнес на якісно новий рівень, суттєво збільшивши фінансові показники.