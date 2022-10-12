Студентів-переселенців переведуть на бюджетне навчання

Кабінет Міністрів прийняв постанову про переведення на бюджетну форму навчання студентів-переселенців та тих, які перебувають на тимчасово окупованих територіях. Безкоштовно також навчатимуться діти загиблих захисників України, а також учасники бойових дій, особи, що отримали інвалідність внаслідок війни та їхні діти.

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Про це повідомила пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Зазначається, що сьогодні Урядом прийнято відповідну постанову. Вона розроблена за дорученням президента України Володимира Зеленського.

Документ дозволить перевести на навчання за державні кошти наступні категорії студентів:

осіб, які проживають на тимчасово окупованій території, території проведення воєнних (бойових) дій або перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні);

внутрішньо переміщених осіб, які виїхали з таких територій.

Таку ж можливість отримали діти загиблих захисників України, а також учасники бойових дій, особи, що отримали інвалідність внаслідок війни та їхні діти.

Крім того, документ визначить механізм переведення на навчання за державні кошти вищевказаних категорій, що здобувають фахову передвищу чи вищу освіту та зараховані до закладів фахової передвищої (вищої освіти) державної та приватної форми власності в минулих роках на контрактних умовах.

"Ухвалення цієї новації сьогодні є логічним продовження політики Уряду, спрямованої на підтримку, в першу чергу, дітей наших захисників, а також внутрішньо переміщених осіб. Мінреінтеграції висловлює подяку усім залученим органам до цього рішення, зокрема Міносвіти і Мінфіну", - підкреслили у відомстві.

Нагадаємо, Кабінет міністрів 8 жовтня затвердив особливий порядок зарахування до вищих навчальних закладів вступників з окупованих та прилеглих до зони бойових дій регіонів.