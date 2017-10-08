Учителем года стал преподаватель физики из Черновцов

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Раздел: Новости образования > Образование
Теги: учителя , школа , премия , конкурс , образование
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|Почему клиентоцентризм — хорошо, а сотрудникоцентризм — еще лучше — Ольга Устинова, CEO Vodafonе Украина
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