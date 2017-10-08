Учителем года стал преподаватель физики из Черновцов

В субботу в Киеве состоялась церемония награждения лучшего учителя конкурса Global Teacher Prize Ukraine 2017, которую еще называют Нобелевской премией для учителей. Об этом говорится в сообщении премии на Facebook .

Победителем конкурса стал учитель физики и астрономии в Черновицком лицее №1 Паул Пшеничка.

"По словам Паула, премию в размере 100 тыс. гривень он потратит на собственный проект "Квазар", коммуналку и хорошие посиделки с друзьями", — говорится в сообщении.

В 1991 году Пшеничка основал научное общество для одаренных учеников "Квазар". Также он является одним из разработчиков метода проектно-ориентированного обучения в школах.

Global Teacher Prize — это мировой конкурс учителей, внесших выдающийся вклад в профессию.