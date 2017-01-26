Украинка получила "Нобеля" по математике

26 января 2017, 17:20
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Украинка Марина Вязовская решила задачу укладки шаров в евклидовом пространстве, над которой специалисты работали с 1611 года

Увеличить картинку Фото: theukrainians.org

Украинская исследовательница Марина Вязовская получила международную премию Салема — аналог Нобелевской премии для математиков. Об этом сообщает сайт Министерства образованию и науки.

Украинка решила задачу укладки шаров в евклидовом пространстве, над которой специалисты работали несколько веков, начиная с 1611 года. Исследовательница нашла решение упаковки шаров в 8-мерном пространстве. Ранее эта задача была лишь для пространств с тремя измерениями и занимала 300 страниц текста с использованием 50 000 строчек программного кода.

Вместе с тем, решение Вязовской 8-мерного случая занимает всего 23 страницы и является "ошеломляюще простым". На исследование этой задачи Вязовскую вдохновил киевский математик Андрей Бондаренко.

"Он тогда сказал, что эта задача как раз для меня, я обладаю всеми необходимыми знаниями, чтобы с ней справиться. Я долго взвешивала все "за" и "против" и вот два года назад, после переезда в Берлин, начала над ней работать", — вспоминает Марина Вязовская.

По ее словам, исследование имеет и практическое применения — 24-мерное пространство используют в космической промышленности.

"Например, код, который связан с 24-мерной укладкой, использует космический аппарат "Вояджер". Сигнал, посылаемый им, чтобы сообщить о космическом открытии, конечно, искажается. Он разбивается на 24 части — скажем, на 24 бита. Допустим, один из них меняется. Как расшифровать сигнал? Благодаря тому, что шары в упаковке находятся далеко друг от друга, можно понять, какой из сигналов неправильный, и исправить его", — говорит исследовательница.

Марина Вязовская закончила Киевский естественнонаучный лицее № 145 и механико-математический факультет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. В 2013 году получила степень доктора естественных наук в Боннском университете, защитив диссертацию "Модулярные функции и особые циклы".

Как известно, в евклидовом пространстве две параллельные прямые не пересекаются, при этом две плоскости могут принадлежать одной и той же прямой, но этого может и не быть.

По материалам: Фокус, Дело.UA
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Теги: наука , минобразования

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