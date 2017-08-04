Уроки великого лидерства от великих президентов

Управление бизнесом можно сравнить с управлением страной с небольшим населением. Базовые принципы практически идентичны. Опыт великих американских президентов, собранный inc.com, может стать основой для развития себя как великого лидера и успешного бизнесмена

1. Имейте план.

Лучшие президенты, такие как Вашингтон и Линкольн, создавали четкие, последовательные целенаправленные планы и рассказывали нации о том, что, почему и зачем они поместили в этот план. Также честно они сообщали об обновлениях. Понятными словами объясняли, почему именно необходимы изменения в курсе.

2. Оставайтесь спокойными.

Сталкиваясь с большими трудностями, величайшие президенты относились к нему остроумно. Джордж Вашингтон за первые восемь лет своего пребывания на посту достиг многих успехов, но и потерпел многие поражения. Однако он всегда оставался спокойным, хладнокровным и собранным. То же самое делал и Франклин Рузвельт. В его инаугурационной речи были очень запоминающиеся слова. "Единственное, чего мы должны бояться, это сам страх", — так он успокоил целую нацию.

Великие лидеры во благо используют кризисы, которые угрожают самому существованию их бизнеса.

3. Будьте последовательны.

Изменения курса неизбежны, но нужно придерживаться первоначального плана. Посмотрим на Линкольна. Он остался верен своей основной задаче: сохранить страну. Он изменял свои стратегии, но никогда не колебался по поводу конечной цели. Руководители бизнеса должны делать то же самое. Помните, почему вы существуете и оставайтесь верны этому всегда, когда изменяете стратегию или тактику.

4. Научитесь эмпатии.

Великие лидеры позволяют своим сотрудникам совершать ошибки и учиться на них. Ни один лидер настолько не продемонстрировал эмпатию, как Линкольн в своей второй инаугурационной речи. Вместо того, чтобы требовать сурового наказания уже разбитой Конфедерации, он утверждал, что проявляет снисхождение, любовь и понимание. Его классический тезис: "Со злобой ни к кому и с благотворительностью ко всем". Каждый предприниматель может использовать немного меньше сарказма и гораздо больше эмпатии в демонстрации лидерства.

5. Не бойтесь принимать непопулярные решения.

Иногда лидерам приходится делать непопулярный выбор, который может оттолкнуть значительную часть их сотрудников. В свое время Джон Адамс принял решение не воевать с Францией, чем оттолкнул большую часть голосующего населения и практически гарантировал свое поражение в выборах на второй срок. Но он предотвратил войну, которая могла оказать воздействие на будущие поколения граждан.

6. Меняйтесь, когда меняются факты.

Вильсон был переизбран в 1916 году с лозунгом: "Он защитил нас от войны". Затем, почти сразу после начала его второго срока, Германия объявила о неограниченной подводной войне (и начала топить американские корабли). Поскольку факты изменились, Вильсон изменил и свое решение — он объявил войну. То же самое с предпринимателями. Будьте сосредоточены на истинном векторе вашей организации, но адаптируйтесь к изменениям рыночных факторов.

7. Будьте разрушителем.

Эндрю Джексона можно назвать одним из самых "разрушительных" американских президентов. Он проповедовал иной тип демократии и возглавил революционное движение против того, что он считал элитой. Он был человеком Запада, который представлял собой трансконтинентальные Соединенные Штаты, чей рост тормозился Банком Соединенных Штатов. В итоге он принял меры, чтобы разрушить банк и создать почву для "Манифеста судьбы". Излишне говорить, что если вы не собираетесь расширять свое пространство, кто-то другой расширит его для вас.

8. Идите против течения.

Существует множество примеров self-made предпринимателей, есть и те, кто развивает семейный бизнес, основанный родителями. Тедди Рузвельт сделал все, что в его силах, чтобы разрушить трасты, покончить с монополиями и отстаивать интересы простого человека и окружающей среды. Рузвельта презирала элита, но обожали массы. Итак, если вы заметите что-то, что приносит выгоду богатым, но отнимает права у остальных, сделайте что-нибудь подобное тому, что сделал Рузвельту. Содействие большому благу — цель, которую должен помнить каждый предприниматель.

И в завершение приведем цитату Томаса Джефферсона: "Всякий раз, когда вы что-то делаете, действуйте так, как будто весь мир смотрит на вас".