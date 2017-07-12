В 2017 году за бюджетные деньги будет учиться на 20% меньше абитуриентов

Кабинет министров определился с числом абитуриентов, которые будут обучаться за счет государства.

Согласно постановлению "О государственном заказе на подготовку специалистов, научных, научно-педагогических и рабочих кадров, повышение квалификации и переподготовку кадров в 2017 году", в 2017 году госзаказ составит 212 388 человек (по дневной форме обучения — 189 728 человек).

Это меньше утвержденных в 2016 году показателей на 20,7% (по дневной форме — на 14,9%). Значительная часть сокращения объемов госзаказа в 2017 году вызвана прекращением набора абитуриентов по образовательно-квалификационному уровню "специалист".

Сокращение объемов государственного заказа будет касаться специальностей гуманитарного, социального и правового профилей, в частности:

"Управление и администрирование": по сравнению с прошлым годом уменьшилась на 28,3%;

"Право": по сравнению с прошлым годом уменьшилась на 18,7%;

"Социальные и поведенческие науки": по сравнению с прошлым годом уменьшилась на 31,6%

В то же время, предлагается повысить объемы госзаказа по специальностям, которые готовят специалистов технического профиля, в частности:

"Транспорт": по сравнению с прошлым годом увеличен на 2,3%;

"Естественные науки": по сравнению с прошлым годом увеличен на 2,6%;

"Механическая инженерия": по сравнению с прошлым годом увеличен на 4,2%;

"Автоматизация и приборостроение": по сравнению с прошлым годом увеличен на 2,2%.

На финансирование госзаказа в 2017 году выделено 23,7 млрд грн. На подготовку специалистов с высшим образованием будет использовано 22,1 млрд грн; на подготовку рабочих кадров — 0,38 млрд грн; повышение квалификации и переподготовку кадров (последипломное образование) — 1,16 млрд грн.

"Общее сокращение объемов госзаказа на подготовку специалистов с высшим образованием связано с необходимостью рационализировать дотации образования со стороны государства", — говорится в сообщении Министерства экономического развития и торговли.

В ведомстве также обращают внимание, что по ориентировочным подсчетам, количество выпускников школ в 2017 году составит около 203,6 тыс. человек, что на 7,8 тыс. меньше, чем в 2016 году. Это обусловливает необходимость пересмотра уже принятых объемов госзаказа на 2017 год, считают в МЭРТе.