В Броварах на 22-24 лютого школярів переводять на дистанційне навчання

Місцева влада Броварів побоюється, що 22-24 лютого, напередодні та в роковини початку повномасштабного вторгнення РФ, країна-агресор може вдатися до провокацій та масованих обстрілів. Тому на ці дні школи закривають, а навчальний процес продовжать в режимі online.

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Про це 20 лютого повідомив міський голова Ігор Сапожко.

"У зв'язку з загрозою провокацій та можливих обстрілів військами РФ, з метою збереження здоров'я та життя дітей та педагогічних працівників, з середи, 22 лютого до 24 лютого (включно) заклади загальної середньої освіти Броварської міської територіальної громади переводяться на дистанційну форму навчання", —заявив мер.

Напередодні в Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що в дні перед 24 лютого, та в саму річницю вторгнення від Росії можна очікувати масованих ракетних ударів так само, як і в інші дні. Адже війна триває, щодня російські війська атакують прифронтові регіони України.

Відомо, що до річниці вторгнення в Україну Росія може оголосити про захоплення Бахмута на Донеччині, незалежно від того, під чиїм контролем залишиться місто.

Водночас в ISW вважають, що російська окупаційна армія навряд чи зможе захопити Бахмут у Донецькій області до першої річниці вторгнення в Україну 24 лютого.