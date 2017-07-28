В каких университетах хотят учиться украинцы (вступительная кампания-2017)

26 июля 2017 закончилась регистрация заявлений абитуриентов для получения степени бакалавра (магистра медицинского, ветеринарного и фармацевтического направления).

Всего в этом году заявления в вузы на все образовательно-квалификационные уровни подали 511 тыс. 146 абитуриентов, из них на бакалавра — 220 тыс. 573, на магистра — 161 тыс. 350, на младшего специалиста — 129 тыс. 223. Об этом говорится в сообщении Минобразования.

Зарегистрировано почти 158,5 тыс. электронных кабинетов.

Всего эти абитуриенты подали более 1,7 млн заявлений, в частности: 1 млн 112 тыс. 848 заявлений — на степень бакалавра, 345 тыс. 653 заявления — на магистра и 271 тыс. 358 заявлений — на младшего специалиста.

Как рассказал директор департамента высшего образования МОН Олег Шаров, ведомство рассчитывает своевременно — до 12:00 1 августа — обнародовать перечень абитуриентов, которые получат рекомендации на бюджетные места по результатам адресного размещения госзаказа.

Рейтинговые списки будут опубликованы на сайте http://www.vstup.info/ и на сайтах вузов. Кроме того, информация о рекомендации к зачислению будет размещена в электронных кабинетах поступающих.

Поступающие, которым будут даны рекомендации, должны выполнить требования к зачислению на места государственного или регионального заказа до 12:00 5 августа. Их зачисления на эти места производится не позднее 12:00 7 августа. До 18 августа пройдет перевод на вакантные места государственного и регионального заказа лиц, зачисленных на обучение за средства физических или юридических лиц.

Топ-10 учебных заведений по количеству поданных заявлений:

Киевский национальный университет им. Шевченко (58 574)

Львовский нацуниверситет им. Франко (48 878)

Нацуниверситет "Львовская политехника" (47 348)

Киевский политехнический институт им. Сикорского (42981)

Киевский национальный торгово-экономический университет (34 097)

Черновицкий национальный университет им. Федьковича (30 735)

Национальный авиационный университет (27 597)

Харьковский национальный университет им. Каразина (27 276)

Национальный педагогический университет им. Драгоманова (26 271)

Киевский национальный экономический университет им. Вадима Гетьмана (24 163).