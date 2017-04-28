Как в Украине будут отмечать год немецкого языка

30 апреля 2017, 13:00
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В Украине немецкий изучают около 750 тысяч человек

Как в Украине будут отмечать год немецкого языка | Образование | Дело Увеличить картинку

На 9-10 сентября запланировано официальное открытие украинско-немецкого года языков в Киеве. Организаторы намерены провести более 50 мероприятий в 15 регионах Украины.

"Решение о проведении украинско-немецкого года языков было принято в прошлом году министрами иностранных дел Украины и Германии, чтобы через 25 лет после установления дипломатических отношений и через язык теснее сплотить людей обеих стран", — говорит посол Германии в Украине Эрнст Райхель.

Год языков откроется двухдневным фестивалем под открытым небом в центре Киева 9 и 10 сентября 2017 года. В программе — концерты немецких и украинских групп, поэтический слэм и брейк-данс, авторские чтения, театральные представления и книжная ярмарка.

С сентября 2017 года до лета 2018 года по всей стране запланирован ряд событий, в том числе музыкальные турне молодых немецких групп, профессиональные симпозиумы, летние лагеря для школьников и "Немецкий цифровой детский университет" — онлайн курсы для детей, основанные на инновационных методиках.

Первые проекты в рамках года языков уже начались, среди них: "Вместе к цели" для представителей национальных меньшинств Украины, международный видеопроект "Беженцы. Прошлое и настоящее" и интерактивные мероприятия для учителей.

Отметим, что в Европе на немецком языке говорят более 90 миллионов человек. В Украине его изучают 750 000 людей. "Украина занимает 5-е место в мире по количеству людей, которые изучают немецкий язык",— говорит директор Goethe-Institut в Украине Беате Келер.

Организаторами украинско-немецкого года языков 2017/2018 являются Федеральное министерство иностранных дел Германии, Посольство Германии в Киеве, Goethe-Institut в Украине, Министерство иностранных дел Украины и Министерство образования и науки Украины.

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Теги: украина , германия , немецкий язык , украинский язык

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Как в Украине будут отмечать год немецкого языка | Образование | Дело
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