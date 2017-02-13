За 16 лет количество работников агросектора уменьшилось на 33,6%

Начиная с 2000 года количество занятого в АПК (с учетом рыбной и лесной отраслей) населения сократилось с 4,37 тыс. до 2,9 тыс. человек. Об этом заявил первый заместитель министра агрополитики Максим Мартынюк, передает пресс-служба ведомства.

По состоянию на конец прошлого года количество официально зарегистрированных безработных сотрудников сельского, лесного и рыбного хозяйств в Украине составила 11,2 тыс. человек, что составляет 3,3% от всех зарегистрированных безработных (341,5 тыс.) за этот отчетный период.

"Однако, несмотря на небольшой в масштабах страны показатель, внутри отрасли структура рынка труда выглядит нездоровой: по состоянию на сентябрь прошлого года количество вакансий в компаниях агросектора составляла 2,4 тыс. Однако, только 0,7 тыс. из них составляли профильные аграрные специальности", — отметил Мартынюк.

Он добавил, что официальный показатель безработицы не учитывает понятие самозанятости — когда люди из-за невозможности устроиться на достойную работу вынуждены самостоятельно обрабатывать свои угодья с минимальным уровнем производительности. То есть, фактически выживать за счет ведения натурального хозяйства.

Анализ расходов домохозяйств сельской местности дает достаточно точное представление об их социально-экономическом положении — по состоянию на 4 квартал 2015 года более половины расходов (54,4%) приходилось на продукты питания.