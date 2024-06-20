21 червня запроваджуються "посилені" графіки відключень електроенергії

Завтра, 21 червня, в Україні застосовуватимуться графіки погодинних відключень електроенергії. Обмеження триватимуть протягом усієї доби - з 00:00 до 24:00.

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Про це повідомили в "Укренерго".

Найбільший обсяг відключень очікується у нічний час з 00:00 до 06:00 та у другій половині дня з 13:00 до 23:00. Енергетики закликають громадян бути готовими до можливих перебоїв у електропостачанні та заздалегідь спланувати свій день з урахуванням цих обмежень.

Важливо зазначити, що енергопостачання об'єктів критичної інфраструктури не обмежуватиметься.

Ситуація в енергосистемі залишається складною, тому енергокомпанії змушені вдаватися до таких заходів для збалансування навантаження на мережі.

Окупанти вдарили по об'єктах енергетики в Україні

Нагадаємо, 20 червня російські терористи завдали масованого удару по енергетичній інфраструктурі України. Унаслідок атаки є пошкодження обладнання у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій та Київській областях.

"Є руйнування та пошкодження обладнання. Знеструмлювалися споживачі", - йдеться у повідомленні Міненерго.

За даними ДТЕК, ворог також атакував одну з теплоелектростанцій компанії. Унаслідок цього постраждали троє працівників.

"Також серйозно пошкоджено обладнання станції. Енергетики в ці хвилини працюють над ліквідацією наслідків атаки", - йдеться у повідомленні.

Джерело фото: ua.depositphotos.com