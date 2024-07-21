21 липня графіки відключень світла частково скасовані

Диспетчер НЕК "Укренерго" дав розпорядження 21 липня з 12:00 до 15:00 відмінити застосування графіків відключень світла.

Про це пише ДТЕК.

Згідно з оновленим розкладом:

З 12:00 до 15:00 - відміна застосування ГПВ. Відключення світла в цей період не передбачаються,

З 15:00 до 16:00 - застосування 1 (однієї) черги ГПВ,

З 16:00 до 24:00 - застосування 2 (двох) черг ГПВ.

Диспетчерська служба "Укренерго" наголошує, що ситуація може змінюватися залежно від стану енергосистеми.

Споживачам рекомендується слідкувати за офіційними повідомленнями енергокомпаній та місцевої влади для отримання найактуальнішої інформації щодо можливих змін у графіку відключень.

Держенергонагляд знайшов порушення у графіках відключень світла

Держенергонагляд перевірив графіки відключень світла у шести областях і виявив, що вони порушувалися у Вінницькій, Дніпропетровській, Житомирській, Івано-Франківській, Кіровоградській та Одеській областях.

Найбільше порушень виявлено у Дніпропетровській і Житомирській областях. Причому у Житомирській області працівниками АТ "Житомиробленерго" створювалися перешкоди роботі інспекторів Держенергонагляду у вигляді недопуску до диспетчерських пунктів деяких структурних підрозділів ОСР.

У ході перевірок вдалося встановити, що в усіх областях не було забезпечено максимально можливий рівномірний розподіл обсягів зниження споживання між споживачами. Зокрема, виявлено, що не всіх споживачів, які не відносяться до обʼєктів категорії критичної інфраструктури, залучено до графіків погодинних відключень.

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