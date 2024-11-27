28 листопада в Україні діятимуть графіки відключень світла для побутових та промислових споживачів

28 листопада, в Україні запровадять обмеження електропостачання для побутових та промислових споживачів. Вони діятимуть з 7:00 до 20:00.

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Про це повідомили в "Укренерго".

Для побутових споживачів відключення заплановані в рамках однієї черги з 8:00 до 19:00. Для промисловості та бізнесу застосовуватимуть графіки обмеження потужності з 7:00 до 20:00.

Проте, підприємствам, що імпортують понад 60% електроенергії від обсягу споживання, світло вимикати не будуть.

Зазначається, що час застосування та обсяг обмежень можуть змінюватися протягом дня. Актуальні графіки відключень для кожного регіону можна знайти на сайтах або офіційних сторінках обленерго у соцмережах.

Енергетики наголошують, що "Укренерго" визначає лише кількість черг, які мають бути знеструмлені, а детальні графіки формуються безпосередньо обленерго.

Нагадаємо, Кабінет міністрів вніс технічні засоби електронних комунікацій та/або споруди електронних комунікаційних мереж в список тих, до яких не застосовуватимуться графіки відключення світла.