9 червня "Укренерго" вимикатиме світло споживачам лише ввечері

Сьогодні, 9 червня, всі обленерго застосовуватимуть графіки погодинних відключень для промислових і побутових споживачів з 20:00 до 22:00.

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Про це повідомили в "Укренерго".

Водночас енергопостачання об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, обмежуватися не буде.

Графіки відключень для кожного регіону будуть оприлюднені обленерго окремо відповідно до оперативної ситуації в енергосистемі. "Укренерго" рекомендує слідкувати за офіційними оголошеннями.

Компанія закликає споживачів ощадливо витрачати електроенергію у піковий вечірній період та враховувати цю інформацію у своїх планах.

Вимушені тимчасові обмеження з енергопостачання вводяться для збалансування навантаження в об'єднаній енергосистемі та запобігання масштабним аваріям через дефіцит електроенергії.

Окрім цього, в "Украенерго" навели приклад того, як шахраї вкотре використовують логотип та назву компанії у фейкових повідомленнях, публікуючи неправдиві повідомлення про відключення із начебто посиланням на нові графіки, вони таким нечесним способом збільшують аудиторію своїх телеграм-каналів.

У компанії наголосили на тому, що слідкувати за відключення варто лише на офіційних сторінках у соцмережах Міненерго, "Укренерго", обленерго та місцевих органів влади.

Нагадаємо, в ніч з 7 на 8 червня в Україні запрацював ще один блок на одній з АЕС, який дозволить тимчасово покращити ситуацію в енергосистемі.

Графіки відключень

Нагадаємо, з 14 травня "Укренерго" вимушена була запровадити контрольовані аварійні відключення в усіх регіонах України через дефіцит потужності внаслідок обстрілів.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль доручив Міністерству енергетики та "Укренерго" розробити проєкт відповідної урядової постанови щодо справедливих графіків вимкнень споживачів. Він зауважив, що держава продовжує забезпечувати критичну інфраструктуру альтернативними засобами генерації. Окрема увага — забезпеченню автономного живлення закладів освіти.

Голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький пояснив, чому тривалість відключень світла відрізняється по областях України. За його словами, тривалість відключень напряму залежить від специфіки кожної окремої області та встановлених для неї лімітів енергоспоживання. Головне завдання при складанні графіків віялових відключень – врахувати ці регіональні особливості.

При цьому у Києві частіше, ніж в інших областях України, запроваджують відключення світла через велику кількість критичної інфраструктури. У столиці електроенергії немає іноді по сім годин поспіль.