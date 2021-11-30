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Энергетика
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Ассоциация газового рынка Украины предупреждает об угрозе отключения от газа бюджетных учреждений

Ассоциация газового рынка Украины предупреждает об угрозе отключения от газа бюджетных учреждений

Ассоциация газового рынка Украины (АГРУ) предупреждает об угрозе дестабилизации социальной ситуации в Украине из-за поручения Оператора ГТС отключить от газоснабжения 2 тысячи школ, больниц и проч. бюджетных учреждений. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ассоциации.

"Оператор ГТС требует с 1 декабря 2021 года отключить от газоснабжения более 2,5-х тысяч объектов бюджетной сферы, в том числе и объектов социально-бытового назначения", - говорится в сообщении.

По данным Ассоциации, по состоянию на 30 ноября, через информационную платформу Оператора ГТС дал поручение Операторам ГРМ отключить от газа более 2 500 объектов социально-бытового назначения и бюджетных учреждений с 1 декабря 2021 года в связи с отсутствием поставщика газа на эти объекты.

Например, во Львовской области без газа могут останутся 526 учреждения, в Днепропетровской–163, в Николаевской – 251, в Херсонской – 85 объектов, в Одесской – 48 учреждений, в Полтавской - более 230 объектов.

В случае отключения газоснабжения в отопительный период возникает угроза прекращения деятельности учреждений бюджетной сферы, в том числе детских дошкольных учреждений и больниц.

"Такие поручения "ОГТСУ" именно зимой провоцируют развитие ситуации по наихудшему сценарию. К сожалению, Оператор ГТС вновь перекладывает ответственность на исполнительную власть и предприятия газораспределения", - сказал глава АГРУ Денис Сенектутов.

АГРУ призывает Кабинет Министров Украины, НКРЭКП, НАК "Нафтогаз Украины", местные органы государственной власти к решению кризиса, с целью избежания социального напряжения в большинстве областей Украины.

Напомним, в связи с резким ростом биржевых цен на газ в Украине под угрозой оказалость нормальное прохождение отопительного сезона. Для того, чтобы попытаться преодолеть эту проблему, Кабмин подписал с местными властями меморандум, по которому местные власти не будут повышать цены на тепло, а Кабмин поддержит общины трансфертами. Кроме того, были установлены твердые цены на газ для населения и бюджетных организаций.

Однако представители теплокоммунэнерго по всей стране заявляют, что меморандум нарушается: газ по сниженным ценам купить невозможно.