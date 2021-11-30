Ассоциация газового рынка Украины предупреждает об угрозе отключения от газа бюджетных учреждений

Ассоциация газового рынка Украины (АГРУ) предупреждает об угрозе дестабилизации социальной ситуации в Украине из-за поручения Оператора ГТС отключить от газоснабжения 2 тысячи школ, больниц и проч. бюджетных учреждений. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ассоциации.

"Оператор ГТС требует с 1 декабря 2021 года отключить от газоснабжения более 2,5-х тысяч объектов бюджетной сферы, в том числе и объектов социально-бытового назначения", - говорится в сообщении.

По данным Ассоциации, по состоянию на 30 ноября, через информационную платформу Оператора ГТС дал поручение Операторам ГРМ отключить от газа более 2 500 объектов социально-бытового назначения и бюджетных учреждений с 1 декабря 2021 года в связи с отсутствием поставщика газа на эти объекты.

Например, во Львовской области без газа могут останутся 526 учреждения, в Днепропетровской–163, в Николаевской – 251, в Херсонской – 85 объектов, в Одесской – 48 учреждений, в Полтавской - более 230 объектов.

В случае отключения газоснабжения в отопительный период возникает угроза прекращения деятельности учреждений бюджетной сферы, в том числе детских дошкольных учреждений и больниц.

"Такие поручения "ОГТСУ" именно зимой провоцируют развитие ситуации по наихудшему сценарию. К сожалению, Оператор ГТС вновь перекладывает ответственность на исполнительную власть и предприятия газораспределения", - сказал глава АГРУ Денис Сенектутов.

АГРУ призывает Кабинет Министров Украины, НКРЭКП, НАК "Нафтогаз Украины", местные органы государственной власти к решению кризиса, с целью избежания социального напряжения в большинстве областей Украины.

Напомним, в связи с резким ростом биржевых цен на газ в Украине под угрозой оказалость нормальное прохождение отопительного сезона. Для того, чтобы попытаться преодолеть эту проблему, Кабмин подписал с местными властями меморандум, по которому местные власти не будут повышать цены на тепло, а Кабмин поддержит общины трансфертами. Кроме того, были установлены твердые цены на газ для населения и бюджетных организаций.

Однако представители теплокоммунэнерго по всей стране заявляют, что меморандум нарушается: газ по сниженным ценам купить невозможно.