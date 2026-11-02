Автогаз б'є рекорди, дизель на межі дефіциту: чого чекати українським водіям у листопаді

Морські дрони в Ормузькій протоці та локальний дефіцит готують український ринок пального до гарячого листопада. Попри тимчасове здешевлення бензину та дизеля в гурті, експерти, яких опитало Dilo , попереджають: дефіцит уже на порозі, а роздрібні ціни на АЗС готуються штурмувати нові рекорди.

Наприкінці минулого тижня світові ціни на нафту підросли, завершивши місяць на позначці шестимісячного максимуму, на тлі новини про атаку морського дрона-камікадзе на танкер в Ормузькій протоці. Інцидент посилив побоювання щодо можливих перебоїв у постачанні нафти та пального з країн Перської затоки.

Станом на вечір п'ятниці, 30 жовтня, від початку торгів ф'ючерси еталонної марки Brent на січень здорожчали на $2,63 за барель, або на 2,37%, — до $113,4 за барель. Грудневі ф'ючерси американської нафти марки West Texas Intermediate зросли в ціні на $2,12, або на 2,08%, — до $104,1 за барель. За результатами листопада нафта марки Brent здорожчала на 13,6%, а WTI — на 15,2%.

Напередодні, 29 жовтня, міністр економіки Франції Ролан Лескюр перед зустріччю міністрів енергетики ЄС у Люксембурзі заявив, що його країна найближчими днями поставить на ринок 10 млн барелів дизельного палива, про вивільнення яких оголосила минулого місяця. Очікується, що ефект для цін буде помітним уже цього тижня. Загалом ЄС планує вивільнити 42 млн барелів нафти для зниження цін на пальне.

Дизель у гурті дешевшає, але листопад може бути непростим

За даними консалтингової компанії "Нафторинок", за минулий тиждень гуртові ціни дизпалива дещо знизилися. Станом на вечір п'ятниці, 30 жовтня, порівняно з 23 жовтня середня гуртова ціна дизельного пального в Україні знизилася на 2,45 грн/л — до 101,27 грн/л. Порівняно з 28 жовтня дизель у гурті подешевшав на 58 коп./л. Зниження відбулося на тлі зростання пропозиції на ринку на 26% порівняно з позаминулим тижнем.

Водночас зовнішні котирування пішли вгору. Станом на вечір п'ятниці, 30 жовтня, ф’ючерси на газойль (основна сировина для виготовлення дизельного пального) на Лондонській біржі подорожчали на $45,40/т — до $1479/т. За даними НБУ, курс долара минулої п'ятниці знизився на 0,07 грн, до 45,53 грн/$, а євро – на 0,17 грн, до 50,68 грн/€. Проте за тиждень обидві валюти зміцнилися: долар – на 0,48 грн, євро – на 0,24 грн. Це важливо для ринку пального, оскільки контракти на імпорт укладаються в доларах, а акцизи на кордоні сплачуються в євро.

Бензин у гурті за минулий тиждень дещо подешевшав. Станом на вечір п'ятниці, 30 жовтня, порівняно з 23 жовтня середня гуртова ціна бензину А-95 знизилася на 50 коп./л — до 84,28 грн/л. Порівняно з 28 жовтня бензин у гурті подорожчав на 18 коп./л.

Котирування бензину А‑95 на північно-західному європейському базисі CIF NWE у четвер, 29 жовтня, знизилися на $29/т — до $1 136/т. Південний індикатор FOB Med також продемонстрував зниження на $30/т — до $1 080/т. У жовтні імпорт бензину зберігав високі темпи. За підсумками перших 28 днів місяця середньодобові обсяги імпорту бензину всіх марок перевищували вересневий середньодобовий показник на 7,2%.

На АЗС бензин та дизель демонстрували стриману динаміку відносно попереднього тижня. Станом на 30 жовтня порівняно з 23 жовтня середня ціна бензину А-95 зросла на 6 коп./л — до 89,78 грн/л, а дизпальне на АЗС у середньому здорожчало на 89 коп./л — до 104,07 грн/л. Найбільше дизпальне подорожчало в мережі ManGo, де цінник на стелі підскочив на 2,33 грн/л — до 102,90 грн/л. На станціях ZOG та Rur ціни зросли на 1 грн/л і становили 103 грн/л та 103,90 грн/л відповідно. Ціну на бензин А-95 підвищила мережа "КворумНафта" на 0,50 грн/л — до 87,98 грн/л.

Цього тижня ціни на бензин та дизель залишатимуться відносно стабільними, але в наступні два місяці є ймовірність зростання в дизельному сегменті , каже директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн. За його словами, у жовтні в країну імпортували дизпалива на рівні минулого року — 550 тис. тонн, але у грудні минулого року споживання склало 800 тис. тонн.

"Той обсяг, який трейдери імпортували у жовтні, дався їм із великими зусиллями, і за поточних обставин наростити його в 1,5 раза буде дуже непросто. Це може стати серйозним викликом. Тож ринок наступні два місяці буде в напрузі, а дефіцит цілком можливий. Я не виключаю подальшого зростання цін із другого чи третього тижня листопада", — каже Куюн.

Експерт також зауважує, що невизначеності на українському паливному ринку додає ситуація на Близькому Сході. Подальша ескалація або ж зупинка конфлікту в Перській затоці може зумовити рух цін як вгору, так і вниз.

Зі свого боку, аналітик "Нафторинку" Олександр Сіренко виключає здешевшання дизпалива у листопаді навіть за умови, якщо котирування знизяться.

"Бензин залишатиметься стабільним за умови стабільності цін на нафту. Але дизель не буде дешевшати, навіть якщо нафтові котирування підуть донизу. Оператори АЗС намагатимуться наростити маржу, якої не було 2 місяці", — прогнозує Сіренко.

Ціна на автогаз прямує до нових піків

За даними "Нафторинку", станом на 30 жовтня порівняно з 28 жовтня середня ціна на LPG з доставкою по Україні зросла на 3 095 грн/т — до 106 529 грн/т. Компанія "Полтава Газтрейд" підвищила прайс на газ на 500–5 000 грн/т, пропонуючи його в межах 100 000–111 000 грн/т залежно від регіону.

Середня ціна пропан-бутану самовивозом по країні збільшилася на 2 874 грн/т — до 103 136 грн/т. Ціна на газ від "Полтава Газтрейд" та "Газтрон Україна" зросла на 1 000–5 000 грн/т — до 99 500–108 000 грн/т і 105 000 грн/т відповідно. Середня ціна LPG самовивозом з Одеської області зросла на 7 583 грн/т — до 102 833 грн/т. Ціни суміші пропан-бутану в портах Дунаю та Чорного моря коливалися в діапазоні 101 000–105 000 грн/т.

30 жовтня на аукціоні УЕБ було продано 0,5 тис. т газу від компанії "Укрнафта". Ціни угод коливалися в діапазоні 106 500–112 000 грн/т, а середньозважена ціна зросла на 217 грн/т порівняно з фінальною вартістю аналогічного тендеру 28 жовтня — до 107 513 грн/т. За перші 28 днів жовтня середньодобовий імпорт LPG впав на 12% порівняно з вереснем — до 2,04 тис. т/добу.

29 жовтня алжирська державна нафтогазова компанія Sonatrach, ціни якої є індикативом у Середземноморському регіоні, підвищила контрактні ціни на листопад. Так, ціна на пропан зросла на $155/т — до $825/т, а на бутан — на $300/т — до $1050/т.

На АЗС газ продовжував дорожчати. Станом на 30 жовтня порівняно з 23 жовтня середня ціна автогазу на АЗС зросла на 4,28 грн/л — до 57,34 грн/л. Найвищі ціни серед національних операторів встановили мережі WOG та OKKO, де вартість пального досягла 59,90 грн/л. При цьому мережа OKKO підвищила ціну на 2,40 грн/л, а WOG — на 1 грн/л. На станціях мережі SOCAR автогаз подорожчав на 2 грн/л — до 59,50 грн/л. В інших великих мережах ціни залишалися дещо нижчими. Зокрема, вартість автогазу в мережі AMIC Energy після підвищення на 1 грн/л становила 57,86 грн/л, а в мережі UPG після зростання на 0,96 грн/л досягла 56,97 грн/л. Водночас мережа БРСМ-Нафта підвищила вартість пального на 1,61 грн/л — до 55,31 грн/л.

За оцінкою засновника системи торгівлі скрапленим газом Sintonec LPG Михайла Шубана, зараз на ринку скрапленого газу сформувався цілком реальний дефіцит. Тож цього тижня очікується зростання ціни в гурті та в роздріб. Гуртова ціна має потенціал зростання до 110 тис. грн/т, а на АЗС LPG може додати 3–5 грн/л. Експерт очікує, що у першій декаді листопада гуртові ціни досягнуть пікових значень та розвернуться до зниження. А от роздріб зупинить зростання, але збереже пікову ціну протягом усього листопада.

Ціни на пальне у великих мережах АЗС:

Мережа АЗС Бензин А-95, грн/л Дизпальне, грн/л Автогаз, грн/л OKKO 92,90 106,90 59,90 WOG 92,90 105,90 56,90 Socar 95,90 108 59,90 Motto - 102,90 57,40 БРСМ-Нафта 87,99 101,99 55,99 UPG 88,90 101,90 56,90 UKRNAFTA 88,90 102,90 56,90

Дані: застосунки мереж АЗС.