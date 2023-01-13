Автогаз на АЗС подешавшав майже на гривню: які ціни

Середня ціна на скраплений газ за тиждень, з 7 по 13 січня, у мережах автозаправних станцій знизились на 93 копійки – до 28,4 грн за літр.

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Про це повідомляє галузеве видання еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку "Консалтингової групи "А-95".

Так, на АЗС ОККО і WOG автогаз здешевшав на 1,27 грн/л і 1,35 грн/л, до 28,72 і 28,63 грн/л відповідно.

У мережі "Укрнафти" ціна на продукт зменшилась на 0,55 грн/л, до 27,95 грн/л. На станціях "Авіас", KLO, Amic і Chipo цінники встановлено на рівні 27,93 грн/л (-68 коп. на літрі), 27,89 грн/л (-88 коп.), 27,69 грн/л (-01,30 грн/Л) і 27,37 грн/л (-1,17 грн на літрі) відповідно.

Найменше – 2 коп. на літрі пального – втратив автогаз на заправках мережі U.GO, де він наразі коштує найдорожче – 29,34 грн/л.

Найбільше він здешевшав – на 1,71 грн/л – на АЗС UPG, до 27,26 грн/л.

Найдешевше автогаз можна купити на станціях "Авантаж 7", за 25,65 грн/л, де він за тиждень втратив 1 грн/л.

Зазначимо, ціни на пальне продовжують знижуватися через високий темп поставок при низькому попиті. Але, як прогнозують експерти, з середини лютого ціни на пальне знову зростатимуть.